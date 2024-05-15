Новый клип группы «Ирина Кайратовна» снова появился в Казнете

Нашумевший трек «Пацан» с участием российского актера Рузеля Микенаева продолжает набирать популярность в Сети, сообщает Kazpravda.kz

Фото: скриншот видео

В видеоклипе можно найти отсылки к популярному сериалу «Слово пацана», а в финальных титрах был использован образ Кайрата Нуртаса и его хита «Алматы түні».

Поклонники группы после долгого ожидания восторженно отреагировали на новый музыкальный релиз, однако спустя сутки видео удалили по неизвестным причинам. К радости меломанов спустя некоторое время недавнее видео все-таки перезалили в несколько измененном варианте.

Некоторые фанаты связывают удаление клипа с именем матери популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса Гульмиры Айдарбековой. Они поделились своими впечатлениями в комментариях:

«Серьезно, КН страйк кинул за использование его образа? Клип шикарен, Рузиль шикарен, ИК шикарна,

«Первая версия титров была лучшей»,

«Прошлая концовка делала весь клип. Теперь уже не то. Эх, Алматының түндері-ай»,

«Только перезаливы знают что это легенда».