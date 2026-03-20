19 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Алматы, где выступил перед научным сообществом и обозначил ключевые приоритеты государственной политики – развитие человеческого капитала, науки и инноваций, а также роль новой Конституции в трансформации страны.

От патернализма – к обществу возможностей

В своем выступлении Глава государства сделал акцент на необходимости смены модели развития. По его словам, Казахстан должен уйти от патерналистского подхода к системе, где главным ресурсом становится человек и его способности.

«Для достижения результатов в науке необходимо уделять особое внимание человеческому капиталу. Мы должны пересмотреть подходы к воспитанию подрастающего поколения и поддержке граждан через призму социальной справедливости, созидательного патриотизма и трудолюбия», – отметил Президент.

Токаев подчеркнул, что именно поэтому новая Конституция носит ярко выраженный человекоцентричный характер.

Регионы как точки роста науки

Отдельное внимание было уделено развитию науки в регионах. Президент сообщил, что акиматы получили полномочия по реализации научно-технологической политики.

В настоящее время в 11 региональных вузах создаются центры академического превосходства и исследовательские центры. Они будут заниматься исследованиями в различных сферах – от альтернативной энергетики до биотехнологий.

«Мы должны не копировать чужие научные достижения, а создавать собственные. Необходимо сформировать поколение ученых, способных проводить исследования, востребованные на мировом уровне», – заявил Токаев.

Наука и образование – стратегический приоритет

Президент напомнил, что развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций закреплено в новой Конституции как стратегическое направление деятельности государства.

По его словам, реализация этих задач требует высокой профессиональной подготовки, ответственности и патриотизма со стороны научного сообщества.

«Это сложная задача, но другого пути нет. Я возлагаю на вас большие надежды», – обратился он к ученым.

Конституция как фундамент обновления

Значительная часть выступления была посвящена роли новой Конституции. Токаев отметил, что подлинное обновление страны начинается не с лозунгов, а с укрепления правового фундамента.

«Новая Конституция станет надежной опорой нашей государственности и суверенитета. Каждая ее норма будет способствовать укреплению страны», – подчеркнул Президент.

Он также обратил внимание на преемственность правовых традиций, отметив исторические основы казахской государственности – «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы» и «Жеті жарғы».

По словам Главы государства, новый Основной закон – это «поистине Народная Конституция», отражающая чаяния и устремления граждан в современных геополитических условиях.

Таким образом, визит Президента в Алматы стал площадкой для обсуждения стратегических ориентиров развития Казахстана, где ключевая роль отводится науке, образованию и человеку как главной ценности государства.