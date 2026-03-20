Новый курс через науку и Конституцию: о чём говорил Токаев в Алматы

Конституционная реформа
19 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Алматы, где выступил перед научным сообществом и обозначил ключевые приоритеты государственной политики – развитие человеческого капитала, науки и инноваций, а также роль новой Конституции в трансформации страны.

От патернализма – к обществу возможностей

В своем выступлении Глава государства сделал акцент на необходимости смены модели развития. По его словам, Казахстан должен уйти от патерналистского подхода к системе, где главным ресурсом становится человек и его способности.

«Для достижения результатов в науке необходимо уделять особое внимание человеческому капиталу. Мы должны пересмотреть подходы к воспитанию подрастающего поколения и поддержке граждан через призму социальной справедливости, созидательного патриотизма и трудолюбия», – отметил Президент.

Токаев подчеркнул, что именно поэтому новая Конституция носит ярко выраженный человекоцентричный характер.

Регионы как точки роста науки

Отдельное внимание было уделено развитию науки в регионах. Президент сообщил, что акиматы получили полномочия по реализации научно-технологической политики.

В настоящее время в 11 региональных вузах создаются центры академического превосходства и исследовательские центры. Они будут заниматься исследованиями в различных сферах – от альтернативной энергетики до биотехнологий.

«Мы должны не копировать чужие научные достижения, а создавать собственные. Необходимо сформировать поколение ученых, способных проводить исследования, востребованные на мировом уровне», – заявил Токаев.

Наука и образование – стратегический приоритет

Президент напомнил, что развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций закреплено в новой Конституции как стратегическое направление деятельности государства.

По его словам, реализация этих задач требует высокой профессиональной подготовки, ответственности и патриотизма со стороны научного сообщества.

«Это сложная задача, но другого пути нет. Я возлагаю на вас большие надежды», – обратился он к ученым.

Конституция как фундамент обновления

Значительная часть выступления была посвящена роли новой Конституции. Токаев отметил, что подлинное обновление страны начинается не с лозунгов, а с укрепления правового фундамента.

«Новая Конституция станет надежной опорой нашей государственности и суверенитета. Каждая ее норма будет способствовать укреплению страны», – подчеркнул Президент.

Он также обратил внимание на преемственность правовых традиций, отметив исторические основы казахской государственности – «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы» и «Жеті жарғы».

По словам Главы государства, новый Основной закон – это «поистине Народная Конституция», отражающая чаяния и устремления граждан в современных геополитических условиях.

Таким образом, визит Президента в Алматы стал площадкой для обсуждения стратегических ориентиров развития Казахстана, где ключевая роль отводится науке, образованию и человеку как главной ценности государства.

 

Популярное

Все
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Особенный фильм про сильных людей
Домики для пернатых друзей
Культурный код – основа креативной экономики
Радуют глаз ковры Приаралья
Теңге алу и қыз қуу – на полигоне
Поручениям Президента – своевременное и качественное исполнение
День национальных видов спорта отмечают в Казахстане
Человеческий капитал – основа сильного государства
Мощная песчаная буря обрушилась на Египет
Свыше 15 тыс. обращений принято в контакт-центре «СК-Фармация» в этом году
Лучшие практики «Келешек мектептері»
Экибастуз выбыл из списка моногородов
Про любовь
Второй Сингапур, Хайнань или Доха: вице-премьер рассказал об особом правовом статусе Алатау
Наполнить сердца и души радостью
Подари букет, который не вянет
Источники духовной силы
Здравоохранение нового уровня: как реформы меняют жизнь казахстанцев
Клубок ниток превращается...
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Атырау начал работу особенный магазин
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Победы на турнире Alem Cup
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
МЧС внедряет дроны с ИИ для спасательных операций
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Семь вкусов благополучия. Что готовят на Наурыз?
Референдум-2026: Обновлены данные по явке
Весна начинается с рукопожатия
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Слово о замечательном человеке
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску

Читайте также

В новой Конституции развитие человеческого капитала — страт…
Новая Конституция станет надежной опорой нашей государствен…
Новая Конституция: Бектенов поручил до 1 апреля внести попр…
До 10 апреля новую Конституцию издадут и распространят масс…

