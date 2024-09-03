Новый мошеннический трюк раскрыли в Петропавловске

Фото: ДП СКО

По данным ДП СКО, в начале августа в управление полиции Петропавловска обратились 22-летние парень и девушка с заявлением об интернет-мошенничестве. Они получили sms-сообщения о просроченном платеже в ломбард, хотя никаких займов не брали.

Как выяснилось в ходе следствия, около месяца назад в парке с ними разговорился незнакомый молодой человек. Он предложил проверить их телефоны по некоей базе данных, с помощью которой якобы можно установить, является ли гаджет оригинальным, не числится ли похищенным. Потерпевшие опрометчиво позволили сфотографировать свои телефоны и удостоверения личности, а также записать IMEI-коды.

Всё зафиксировав, незнакомец сказал, что телефоны «не подходят к базе». Позднее потерпевшие узнали, что их устройства стали залогом в ломбарде, который предоставляет займы в онлайн-режиме. Ущерб составил 35 тысяч тенге в каждом случае.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции ДП СКО и группы Cyberpol УП Петропавловска установили подозреваемого. Им оказался 18-летний горожанин. Его задержали по улице Жумабаева.

«По данным эпизодам ведется досудебное расследование, проверяется возможная причастность подозреваемого к другим преступлениям. Убедительно просим никому не доверять свои конфиденциальные данные, это основа «интернет-гигиены» и цифровой безопасности», – говорит начальник управления полиции Петропавловска, полковник полиции Марат Жумалиев.

Всего с начала года в СКО зарегистрировано свыше 450 интернет-мошенничеств, из них 75 связаны с оформлением в микрофинансовых организациях займов на чужое имя, отметили в областном ДП.