Новый мурал «Бүркітші» к Всемирным играм кочевников появился в Астане

ВИК - 2024
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Высота мурала составляет 16 метров

Фото: Акимат Астаны

Столицу украсил новый мурал «Бүркітші», появившийся по улице Бейбарыс Султан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат 

Мурал посвящен Всемирным играм кочевников, которые состоятся в городе с 8 по 14 сентября 2024 года, передает официальный сайт акимата Астаны.

Высота мурала составляет 16 метров. На нем изображен беркутчи – мужчина, выпускающий беркута в небо, что символизирует начало Игр. Фон картины представляет собой живописные земли кочевников, горы и юрты, олицетворяющие свободу кочевой жизни и богатую культурную традицию.

Всемирные игры кочевников – это международные спортивные состязания, посвященные этническим видам спорта.
Они включают народные игры кочевых этносов Центральной Азии, которые передают культурное наследие и дух кочевой жизни.

Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2 000 участников из 89 стран мира.

На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.

 

#Астана #мурал #ВИК

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