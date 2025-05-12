Новый Папа Римский выступил с первым официальным обращением к кардиналам

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В нём Лев XIV назвал искусственный интеллект одной из главных угроз для человечества

Фото: REUTERS / Francesco Sforza

Новоизбранный Папа Римский выступил с первым официальным обращением к кардиналам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

В нём Лев XIV назвал искусственный интеллект одной из главных угроз для человечества. В своей речи понтифик подчеркнул, что развитие нейросетей ставит под сомнение защиту человеческого достоинства, справедливости и труда.

По данным Агентства AP, схожую позицию ранее занимал и его предшественник — Папа Франциск.

Напомним, 8 мая новым главой Католической церкви стал 69-летний Роберт Прево из Чикаго. Он — первый в истории американец, занявший этот пост. Официальная интронизация Льва XIV состоится 18 мая.

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана направил искренние поздравления Папе Римскому Льву XIV по случаю его избрания на Апостольский Престол.

 

#обращение #папа Римский #кардиналы

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