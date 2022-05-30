Новый проект по трудоустройству молодежи запустило Минтруда

Министерство труда и социальной защиты населения РК совместно с АО «Центр развития трудовых ресурсов» и группой компаний Eurasian Resources Group (ERG) запустили совместный проект «Трудоустройство молодежи», в рамках которого планируется предоставить рабочие места 10 тыс. молодых людей в возрасте до 35 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МТСЗН РК.

В рамках реализации данного проекта с мая 2022 года на Электронной бирже труда «Enbek.kz» любой желающий может найти работу в группе компаний ERG, отметили в ведомстве.

На главной странице портала «Enbek.kz» размещён баннер, нажав на который, соискатели могут ознакомиться со списком вакансий, размещенных HR-службами компаний из группы ERG.

С момента запуска проекта было размещено 346 вакансий по различным профессиям, среди которых есть, как и требующие технической или медицинской квалификации, так и подходящие для людей без специального образования.

ERG входит в ТОП ведущих компаний в сфере добычи и переработки природных ресурсов, имеет успешный опыт работы уже более 28 лет. В состав ERG входят такие крупные предприятия, как: АО «Транснациональная компания «Казхром», АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение», АО «Алюминий Казахстана», АО «Казахстанский электролизный завод», АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», ТОО «Медицинский центр «Евразия» и другие, добавили в пресс-службе.