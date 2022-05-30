Фото: Kazpravda.kz
Общество
Новый проект по трудоустройству молодежи запустило Минтруда

Министерство труда и социальной защиты населения РК совместно с АО «Центр развития трудовых ресурсов» и группой компаний Eurasian Resources Group (ERG) запустили совместный проект «Трудоустройство молодежи», в рамках которого планируется предоставить рабочие места 10 тыс. молодых людей в возрасте до 35 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МТСЗН РК.

В рамках реализации данного проекта с мая 2022 года на Электронной бирже труда «Enbek.kz» любой желающий может найти работу в группе компаний ERG, отметили в ведомстве.

На главной странице портала «Enbek.kz» размещён баннер, нажав на который, соискатели могут ознакомиться со списком вакансий, размещенных HR-службами компаний из группы ERG.

С момента запуска проекта было размещено 346 вакансий по различным профессиям, среди которых есть, как и требующие технической или медицинской квалификации, так и подходящие для людей без специального образования.

ERG входит в ТОП ведущих компаний в сфере добычи и переработки природных ресурсов, имеет успешный опыт работы уже более 28 лет. В состав ERG входят такие крупные предприятия, как: АО «Транснациональная компания «Казхром», АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение», АО «Алюминий Казахстана», АО «Казахстанский электролизный завод», АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», ТОО «Медицинский центр «Евразия» и другие, добавили в пресс-службе.

Популярное

Все
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
Почти 100 тыс. казахстанских семей, получавших АСП, вышли из состояния бедности
Атомная энергетика в Казахстане: за и против
Референдум-2022: изменим жизнь к лучшему
Пенсионный возраст военнослужащих увеличат в Казахстане
Чем занимается Национальный ядерный центр Казахстана
В приоритете – порядочность и компетентность
С популистов спросят делом
Учитель, создававший «бриллианты»
В удивительном царстве грибов
Зоны высокой опасности
Проверка на совместимость
Алматы – город Нового Казахстана
Куплю… инвалидность
Наращивать культурный капитал
Конкретные шаги по регулированию численности сайги выработают в Западном Казахстане
Реформы поддержали в СКО
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
Новое постановление о повторной ревакцинации против КВИ вышло в Казахстане
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Закон Республики Казахстан
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
Один из ведущих театров Казахстана объявил о ребрендинге
Алматинский апорт теперь будет расти в Азербайджане
Рассылку о получении субсидий на оплату услуг связи прокомментировал Казахтелеком
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов

Читайте также

Происшествия , Общество
На 100 млн тенге обманула шымкентцев группа из шести аферис…
Общество
Пенсионный возраст военнослужащих увеличат в Казахстане
Общество
Референдум-2022: изменим жизнь к лучшему
Общество
Конкретные шаги по регулированию численности сайги выработа…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]