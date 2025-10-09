Запуск рейса позволит сделать Алматы еще более доступным и узнаваемым туристическим направлением на международной арене.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В мегаполисе состоялась встреча между представителями управления туризма города и делегацией авиакомпании Thai AirAsia X во главе с главным исполнительным директором Паттрой Бусаравонгсе. По итогам переговоров было объявлено о запуске нового прямого авиарейса Бангкок – Алматы, первые полеты по которому запланированы с 1 декабря 2025 года, передает Kazpravda.kz

В управлении туризма Алматы отметили, что наблюдается устойчивый рост интереса к городу со стороны путешественников из стран Юго-Восточной Азии. Запуск рейса и совместные маркетинговые инициативы с AirAsia позволят сделать Алматы еще более доступным и узнаваемым туристическим направлением на международной арене.

Авиакомпания Thai AirAsia X - тайская дальнемагистральная авиакомпания, основанная в 2013 году и базирующаяся в Бангкоке. Это совместное предприятие малайзийской AirAsia X и Thai AirAsia. На сегодняшний день авиакомпания эксплуатирует девять воздушных судов, обеспечивая комфортные перелеты на дальних маршрутах по всей Азии.

В рамках продвижения Алматы на рынках Юго-Восточной Азии реализуется масштабная digital-кампания в социальных сетях, ориентированная на аудитории Малайзии и Сингапура. В рамках кампании публикуются видеоролики и визуальные материалы с логотипом AirAsia, подчеркивающие наличие прямого рейса Куала-Лумпур - Алматы. Ожидаемый охват составляет до 70 миллионов показов, что позволит значительно повысить узнаваемость Алматы среди путешественников региона.

Дополнительно AirAsia готовит офлайн-продвижение: в Куала-Лумпуре и Сингапуре появятся яркие билборды с изображением достопримечательностей Алматы - горных пейзажей, канатной дороги Кок-Тобе, катка "Медеу" и других символов города. На билбордах будут размещены логотипы Visit Almaty и AirAsia, что подчеркнёт синергию партнёрства и укрепит визуальное присутствие бренда Алматы на туристическом рынке региона.