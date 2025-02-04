Новый схрон оружия обнаружен недалеко от кладбища Шымкента

Закон и Порядок
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Еще одну партию похищенного в период январских событий оружия изъяла полиция 

Фото: Polisia.kz

МВД совместно с КНБ на системной основе проводится работа по обнаружению и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного в период январских событий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

В январе на окраине Шымкента недалеко от кладбища обнаружен схрон оружия, где было изъято 4 гладкоствольного ружья и боеприпасы, в том числе похищенных из оружейного магазина в Алматы в период январских событий.

В Костанайской области в подвале у ранее судимого местного жителя обнаружены и изъяты 3 автомата Калашникова. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС. 

Сообщается, что во время массовых беспорядков похищено 2 960 единиц табельного и гражданского оружия.

«При этом за последние три года найдено и изъято порядка 8 тысяч единиц огнестрельного и травматического оружия, 831 граната и свыше 112 тысяч боеприпасов различных калибров. Также обнаружено 722 схрона с оружием. На сегодня достоверно установлена принадлежность 1 226 единиц оружия, похищенного в период январских событий. По остальным изъятым 6 765 единицам оружия преступниками умышленно уничтожены и стерты регистрационные номера, в связи с чем по ним назначены соответствующие экспертизы на предмет их идентификации», - сообщил начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Накануне о новом факте изъятия похищенного в ходе январьских событий оружия сообщил КНБ.

 

#оружие #схрон #изъятие

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