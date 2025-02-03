Похищенное в ходе январьских событий оружие продолжает изымать КНБ
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По всем фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия
С начала 2025 года Комитетом национальной безопасности совместно с органами полиции и прокуратуры проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана
В результате обнаружены и изъяты 8 автоматов «Калашникова», 25 пистолетов, 23 ружья, 17 гранат, 1 521 боеприпас различного калибра.
Установлено, что из указанного количества вооружения 4 единицы были похищены в период «январских событий».
По данным фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Напомним, преступная группа Армана Джумагельдиева осуждена за организацию массовых беспорядков и похищение граждан в Алматы.