Похищенное в ходе январьских событий оружие продолжает изымать КНБ

По всем фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия

Фото: пресс-служба КНБ РК

С начала 2025 года Комитетом национальной безопасности совместно с органами полиции и прокуратуры проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

В результате обнаружены и изъяты 8 автоматов «Калашникова», 25 пистолетов, 23 ружья, 17 гранат, 1 521 боеприпас различного калибра.

Установлено, что из указанного количества вооружения 4 единицы были похищены в период «январских событий».

По данным фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, преступная группа Армана Джумагельдиева осуждена за организацию массовых беспорядков и похищение граждан в Алматы.