Новый смертельно опасный вирус угрожает миру

Здравоохранение , В мире
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

ВОЗ заявила об угрозе мировой эпидемии смертельно опасного вируса Марбург

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Случаи заболевания зарегистрированы в семи из 30 областей Руанды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«По состоянию на 29 сентября было зарегистрировано в общей сложности 26 подтвержденных случаев заболевания, включая 8 смертей. Случаи заболевания зарегистрированы в семи из 30 областей Руанды. ВОЗ оценивает риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне», — говорится в сообщении на сайте организации.

Существует риск распространения вспышки на соседние страны, поскольку случаи заболевания зарегистрированы в районах, расположенных на границе с Демократической Республикой Конго, Объединенной Республикой Танзания и Угандой, предупреждает ВОЗ.

Кроме того, высок риск международного распространения, поскольку подтвержденные случаи заболевания были зарегистрированы в столице страны, где находится международный аэропорт и дорожная сеть с несколькими городами в Восточной Африке. Известно, что один из контактов совершил международную поездку в Бельгию, в связи с чем, были приняты соответствующие меры реагирования.

Отмечается, что в настоящее время не существует ни лечения, ни вакцины от вируса.

Вирус Марбург передается человеку от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных, а также поверхностями и материалами. В числе его симптомов — сильная головная боль, боль в животе, кровотечение из носа и рта. Для повышения показателей выживаемости пациентов применяются поддерживающая терапия (пероральная или внутривенная регидратация) и симптоматическое лечение.

 

#ВОЗ #Африка #вирус #Руанда #Марбург

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