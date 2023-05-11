Новый стандарт полицейского расследования внедряют в Казахстане

В рамках цифровизации и дебюрократизации полицейской деятельности Министерство внутренних дел Казахстана проводит пилотный проект «Полицейское расследование», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Проект реализуется на базе столичного управления полиции района Сарыарка и отдела полиции города Косшы Акмолинской области.

«Это совершенно новый и перспективный стандарт расследования очевидных уголовных правонарушений по проступкам небольшой и средней тяжести, в котором проводится видеофиксация всех следственных действий для единого отчета.

Он обеспечивает для граждан оперативность расследования, минимизирует риски злоупотреблений и нарушений прав, защищает от фальсификации доказательств, повышает объективность и качество расследования.

Для самих сотрудников данный формат удобен тем, что исключает протоколирование следственных действий и экономит время расследования», – рассказали о новелле в МВД.

Основа этой инициативы уже реализована через законодательную поправку, предусматривающую составление краткого протокола по усмотрению следователя в рамках Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения», подписанного главой государства 17 марта текущего года.

В протоколе полицейскому достаточно будет отразить информацию о применении технических средств, времени проведения, а также краткое изложение данных. Это позволит перейти на видеоформат полицейского расследования, где любой прибывший первым на место преступления сотрудник может составить отчет, подчеркнули в министерстве.

В МВД отметили, что внедрение краткого протокола позволит в 5 раз сократить время производства следственного действия. Видеозапись будет прилагаться к уголовному делу и храниться на цифровых носителях или подгружаться в ЕРДР, если имеется техническая возможность.

«Внедрение краткого протокола является инициативой МВД, и эта норма универсальна, то есть в зависимости от обстоятельств дела, технических возможностей, принимается решение о составлении краткого протокола или обычного.

Данные изменения вступают в силу с 20 мая», – подытожили в ведомстве.