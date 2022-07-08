Новый тренер для чемпионки мира

Несмотря на то, что в душе они привержены одной страсти, поводов для столь тесного сближения судьба им вроде не давала. Шахматному гроссмейстеру среди женщин Бибисаре Асаубаевой и международному гроссмейстеру Булату Асанову, если не совсем долго разбираться, пересечься было негде.

Казалось, ничего общего...

Она – действующая чемпионка мира среди женщин по блицу и серебряная медалистка того же ЧМ-2021 в Варшаве по рапиду, все время в шахматной практике, чуть что – так сразу в бой. Как писал казахский классик Беимбет Майлин: «Битва займется – меня там ищите». Бибисара как раз из таких людей.

Он – давно (уже пару десятков лет) не практикующий шахматист, занявшийся после окончания интересной и результативной спортивной карьеры наукой. Булата Асанова я чаще встречаю в залах Национальной библиотеки в Алматы, чем его старые друзья – в местах проведения шахматных баталий.

И тут я узнаю, что Булат становится... тренером Бибисары. Нет, понятно, что Асанов и на этом поприще в свое время был крепким наставником. Тут можно вспомнить не один эпизод его шахматного учительства. Заслуженный тренер Республики Казахстан и Российской Федерации, сеньор-тренер Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Звание заслуженного тренера России он получил за помощь Александру Халифману, ставшему чемпионом мира. До 2000 года Булат Асанов был главным тренером сборной Казахстана. Это под его руководством наша мужская сборная вошла в число 20 сильнейших команд мира на Всемирной шахматной олимпиаде, а молодежная сборная РК на чемпионате мира среди сверстников в Аргентине заняла второе место, опередив россиян, грузин и многих других участников того мундиаля. Причем серебряными призерами, а не чемпионами, наши земляки стали только потому, что опоздали на соревнования, пропустили первый тур и получили техническое поражение со счетом 0:4. Дали фору соперникам аж в четыре очка! И сумели опередить почти всех. Тогда под опекой Асанова были Павел Коцур и Евгений Егоров из Павлодара, алматинец Руслан Иржанов, костанаец Петр Костенко, Муртас Кажгалеев (Уральск) и Дармен Садвакасов (Астана). Великолепный состав, позже все они, кроме Егорова, стали международными гроссмейстерами. При Асанове Дармен Садвакасов выиграл титул чемпиона мира среди молодежи.

И все же кто и когда назначил Асанова тренером чемпионки мира? Кто поверил в пользу такого опекунства? И вправе ли, давайте немного поворчим, не чемпион мира тренировать чемпионку? Много ли чего такая известная во всем мире спортсменка еще не знает в шахматах, чтобы надеяться на помощь казахстанского коуча?

Ну, при такой логике можно скатиться совсем до крамолы, что и Лионелю Месси тренеры давно были не нужны: ведь кудесник футбола обладает такой техникой обращения с мячом, что весь мир в восторге. А Пеле или, что нам сейчас ближе, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров?.. И у «короля футбола», и у «хозяина шахматной короны» тренеры были всегда. У россиянина – целый коллектив помощников, кто-то из которых знал, как лучше начать партию, кто-то – как играть в миттельшпиле, а кто-то – как уносить ноги в эндшпиле. Не говоря уже о специалисте по психологической устойчивости.

Поработать есть над чем

Гадать можно долго, предполагать – многое, а лучше не заниматься хиромантией и спросить у самого Булата Асанова: «Как все случилось, зачем и почему?». Немного зная шахматистов, на краткий ответ я не рассчитывал. Собеседнику было что сказать.

– Случилось это не так давно. Мама Бибисары Лиана Хакимовна Танжарикова на эту тему со мной вела беседы не один раз, и теперь мы пришли к обоюдному пониманию, что сделать это все-таки надо. Поймите и мои чувства некой неуверенности: я в шахматной профессии сейчас не такой активный человек, не являюсь ни игроком, ни тренером, который постоянно использует имеющиеся знания и систематически повышает свою квалификацию. Больше занимаюсь историей, исследованиями. А для того, чтобы быть тренером такой маститой шахматистки, как Бибисара Асау­баева, ставить ей дебют, нужна постоянная вовлеченность в это дело, в процесс. Тренер сам должен быть натренирован и находиться в хорошей спортивной форме. И обязательно быть в курсе всего происходящего.

…Бибисара Асаубаева впервые в истории казахстанских ­шахмат стала чемпионкой мира среди взрослых. В прежние годы, еще в советские времена, мы в респуб­лике с радостью и гордос­тью встречали возвращающихся домой чемпионов мира среди юношей и юниоров (достаточно вспомнить алматинца Евгения Владимирова и карагандинца Бориса Авруха). Уже в годы независимости юные казахстанские шахматистки и шахматисты со многих чемпионатов мира привозили золотые медали, завоеванные в разных возрастных категориях. В том числе и сама Бибисара. Сегодня казахстанских чемпионов мира по именам можно назвать несколько десятков, но взрослым чемпионом мира первой стала именно Асаубаева.

– Это знаменательное событие для шахматного Казахстана, – делится Асанов. – Стать чемпионкой мира среди женщин в 17 лет – невероятно! Не случайно Бибисара попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая юная чемпионка мира среди женщин.

– Тогда ответь мне на такой вопрос. Никто не поверит, что мама Бибисары в разговоре с тобой обозначила целью вашего альянса завоевание дочерью какой-либо иной медали, кроме золотой. Но титул чемпионки мира у нее уже есть. Какая теперь цель у вашего дуэта?

– Ориентиром для всех шахма­тистов на планете является достижение норвежца Магнуса Карл­сена, который сейчас обладает всеми тремя мировыми титулами – чемпиона мира по классическим шахматам, блицу и рапиду. Блиц уже Бибисарой отработан на «пятерку», рапид – пока на «четверку», а в классических шахматах успехи поскромнее. Вот оно, направление главного удара – классические шахматы. Логика здесь ясная.

– Ты понимаешь, с чего надо начинать работу, набросал хотя бы в виде черновика какой-то план дальнейших первоочередных действий? Где проводить какие сборы, в каких соревнованиях участвовать?

– Мы говорили с Бибисарой и о ее дальнейшем календаре соревнований, и о планах. Недавно я специально для встречи с Асаубаевой выезжал в Нур-Султан, где она живет. Кстати, сейчас Бибисара уехала на сильный по составу участников международный турнир в Сербию. В нем играют еще несколько казахстанских шахматистов. В планах у нее и участие во Всемирной шахматной олимпиаде в составе сборной Казахстана, которая пройдет с 28 июля по 10 августа 2022 года в индийском Ченнаи.

– Булат, ты уже хорошо познакомился со своей ученицей? Хорошо знаешь, допустим, о чем с ней можно поговорить, а о чем лучше промолчать? И в каком тоне разговаривать? У тебя ведь тоже были тренеры, чей опыт общения со спортсменами, даже с юными, вполне может сейчас пригодиться. Что больше всего импонировало в твоих детских наставниках?

– Что касается Евгения Михайловича Брауна и Анатолия Аристарховича Носкова, то это счас­тье – быть их воспитанниками. Они на меня и других своих учеников никогда не давили, предос­тавляли нам выбор в ­творческом плане. Не били по рукам: так не делай, это тебе не подходит. Просто указывали на ошибки и давали возможность самому убедиться в их правоте. Поработай, подумай сам, дойди до истины своим умом. Потом расскажешь, как и в чем убедился. Они много со мной вози­лись. Я думаю, это единственно правильный подход к воспитанию ученика.

– Но вы-то жили в одном городе, встречаться могли даже каждый день. А теперь, хотя и есть устойчивая связь, но Интернет не заменит личного, вернее, очного общения. Кстати, тут есть такой вопрос. Ученики сейчас грамотные, шахматные программы в Сети на любой вкус. Но если тренер говорит одно, а воспитанник со ссылкой на Интернет не соглашается с учителем? Не хотелось бы, наверное, чтобы перед учеником возникал вопрос, кто же авторитетнее, кого слушать?

– Такие ситуации вполне возможны, но тренер должен убедить подопечного перейти на свою точку зрения. Компьютер сейчас настолько ушел вперед в теории шахмат, что я совершенно не собираюсь с ним спорить по, допус­тим, той же дебютной подготовке. Объем информации – доступной, получаемой и осваиваемой совсем юными шахматистами, настолько велик, что они в 12–14 лет становятся очень сильными игроками. К нам в советские времена информация о серьезных новинках в шахматном искусстве приходила два раза в год (из югославского журнала «Шахматный информатор»), а к сегодняшним школьникам – через пятнадцать минут после свершения события. И тут же во всем мире начинает готовиться противоядие против нестандарт­ной атаки, неожиданного хода, обсуждение этих поисков и удач. Компьютер в шахматном мире произвел революцию, и с этим не нужно спорить.

– А ты за последние годы не отстал от шахмат, тенденций, новинок?

– Вопрос совершенно справедливый. Конечно, отстал. Но, наде­юсь, не безнадежно. В плане, повторю еще раз, дебютной подготовки отстал однозначно и сильно. Но понимаю свою задачу совершенно в других плоскостях. В чем я не совсем компетентен – тому учить чемпионку мира не буду. Тут можно не сомневаться, что у Бибисары с этим все и без меня в порядке. Специалисты по дебютной подготовке, я думаю, у нее очень хорошие. И мы все это обсуждали непосредственно и с мамой спортсменки, и с самой Бибисарой, не касались некоторых вопросов, в которых я не представляю себя учителем для кого-либо. Не хотел бы выдавать какие-то наши планы, оглашать договоренности, делать это рано. Но главную задачу мы уже обозначили, и к ней надо идти. Это звание чемпионки мира по классическим шахматам.

– Посади тебя играть десять партий в классические шахматы с Бибисарой – какой будет счет? Не боишься?

– Конечно, боюсь! Думаете, так легко играть против чемпионки мира? Честно скажу, я боюсь даже подумать о таких матчах.

– Булат, Бибисара стала чемпионкой мира в блиц-шахматах, где на всю партию каждому игроку дается лишь по три минуты. Да и в рапиде соперники не слишком задерживают судей на работе. Значит ли это, что такие «спринтеры» хуже действуют на дальних дистанциях – в классических шахматах? В частности, Асаубаева.

– Но ведь опыт Магнуса Карлсена показывает, что можно быть сильнейшим во всех разновиднос­тях соревнований по шахматам. Наверное, если ты хорошо играешь в быстрые шахматы, то, дай тебе подумать побольше, и эффект будет существенный.

– Раньше, да и сейчас, в коньках разыгрываются призы и титулы в многоборье, и там главные награды называются большими золотыми медалями. А малые – это на отдельных дистанциях – 500, 1 500, 5 000 и 10 000 метров у мужчин, несколько других – у женщин. Но после того, как на Олимпийских играх стали по-серьезному награждать победителей на различных дистанциях, скороходы ударились в специализацию: одни стали только спринтерами, другие – стайерами. А как происходит в шахматах? Ведь если трудно угнаться за славой Магнуса Карлсена, то, может, сохранить хотя бы то, что имеешь? Специализироваться только на блице или рапиде? Пусть Бибисара станет, допустим, пятикратной чемпионкой мира по блицу, а при этом такого показателя еще ни у кого нет. Зачем гоняться за призрачными целями?

– Не согласен вот в каком разделе. Асаубаевой не нужно в классических шахматах начинать с начала, она и там выступает отлично. Вспомните блестяще проведенный ею турнир на Кубок мира. Я вообще считаю, что в классике у Бибисары перспектив даже больше, чем в блице и рапиде. Но это мое мнение. И не забывайте, она крепкий командный боец, а командные соревнования бывают только в классических шахматах.

– И последнее. В ходе нашей беседы я прекрасно усвоил, чем ты категорически не будешь заниматься в предстоящей тренерской работе. Но пока не взял в толк, чем заниматься будешь…

– Это не секрет, но скажу без пошаговой и доскональной расшифровки своих обязанностей. Связана работа будет в наибольшей степени с психологической подготовкой спортсменки. Я бы выразился именно так.