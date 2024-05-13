Разыскиваемого 20 лет иностранца поймали в Астане
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Россиянина сняли с чердака дома
В Астане задержан 53-летний гражданин России, который более 20 лет находился в межгосударственном розыске за мошенничество на территории соседнего государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК.
«Мужчина после совершения преступных действий уехал в Кыргызстан и оттуда перебрался в Астану к родственникам. Сотрудники полиции обнаружили его на чердаке дома», – детализировали в правоохранительных органах.
Решается вопрос об его экстрадиции на территорию России.