Разыскиваемого 20 лет иностранца поймали в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане задержан 53-летний гражданин России, который более 20 лет находился в межгосударственном розыске за мошенничество на территории соседнего государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК.

«Мужчина после совершения преступных действий уехал в Кыргызстан и оттуда перебрался в Астану к родственникам. Сотрудники полиции обнаружили его на чердаке дома», – детализировали в правоохранительных органах.

Решается вопрос об его экстрадиции на территорию России.