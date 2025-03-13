Новый учебный центр Десантно-штурмовых войск: министр обороны проверил ход строительства

Глава оборонного ведомства совершил рабочую поездку в Конаевский и Алматинский региональный гарнизоны, где ознакомился с ходом строительных работ учебного центра по подготовке младших специалистов Десантно-штурмовых войск на полигоне «Берег» и посетил объекты ТОО «Алматыэнергосервис»

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

– 2025 год объявлен президентом страны – Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Республики Казахстан годом рабочих профессий. В этой связи создание нового учебного центра по подготовке младших специалистов обретает особую актуальность, – подчеркнул министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Здесь планируется подготовка водителей БТР-80 (БТР-80А) и бронированной колесной машины «Арлан» казахстанского производства, специалистов инженерных подразделений, радиационной, химической и биологической защиты, операторов беспилотных авиационных систем, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Министр обороны осмотрел инфраструктуру будущего центра, строящийся вододром для проведения плава боевых машин, капитальную казарму для круглогодичного проживания личного состава, столовую, системы тепло- и водоснабжения.

Командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Алмаз Джумакеев представил министру новейшее оборудование радиоэлектронной борьбы, траншейный подавитель дронов и ретранслятор связи, используемые подразделениями беспилотных авиационных систем при обучении личного состава подразделений.

В Алматы глава оборонного ведомства посетил ТОО «Алматыэнергосервис» – предприятие оборонно-промышленного комплекса, выпускающее тренажеры, имитаторы, полигонное оборудование, запасные части и принадлежности к изделиям военного назначения.

Напомним, что с принятием 13 февраля 2025 года Указа Президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» задачи формирования государственного оборонного заказа были переданы в ведение Минобороны.