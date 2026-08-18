В Казахстане запустили информационный ресурс по выборам в Курултай

Вся информация о выборах в Курултай теперь доступна на одном сайте

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Известный журналист Абай Сейфулла вместе с командой единомышленников запустил единый информационный ресурс, посвященный предстоящим выборам депутатов нового однопалатного Курултая, сообщает Kazpravda.kz

«В преддверии выборов в Курултай я, как журналист и представитель информационной сферы, захотел внести свой вклад в общее дело и предоставить гражданам необходимую информацию в максимально понятной и доступной форме. Совместно с группой единомышленников мы запустили платформу «Құрылтай LIVE», на которой собрана вся важная информация о выборах. С помощью этого проекта мы хотим сделать выборы в Курултай ближе и понятнее каждому гражданину нашей страны», - сообщил Сейфулла на своей странице в Facebook.

Главная особенность платформы «Құрылтай LIVE» заключается в том, что на ней собрана вся информация, связанная с выборами в Курултай: от последних новостей, мнений экспертов и материалов теледебатов до порядка голосования и поиска избирательного участка.

Абай Сейфулла является автором YouTube-канала Abay Live, где освещает избирательную кампанию и проводит подкасты с участием кандидатов в депутаты Курултая и независимых экспертов. Также он создает авторские программы, посвященные актуальным общественно-политическим событиям в стране, и проводит интервью с политиками и общественными деятелями; выступает в качестве эксперта на различных площадках, где анализирует текущую повестку и дает экспертные оценки происходящим событиям. Создание отдельного сайта стало продолжением этой работы.

На платформе публикуются новости о ходе кампании, экспертные мнения, результаты социологических исследований, интервью, подкасты и материалы, выходящие на других информационных площадках. Пользователи могут узнать, какие вопросы обсуждаются во время дебатов, что предлагают политические партии и кандидаты, а также ознакомиться с результатами исследований общественного мнения. Информация на сайте обновляется ежедневно.

В отдельном разделе «О выборах» собраны основные сведения об избирательном процессе: информация о регистрации политических партий, количестве и составе кандидатов, этапах кампании и наблюдении за выборами.

На сайте также представлены ответы на часто задаваемые вопросы. Граждане могут узнать, какие документы нужны для голосования, как проголосовать за рубежом, куда обратиться за дополнительной информацией и как найти свой избирательный участок.

Таким образом, «Құрылтай LIVE» объединяет на одной площадке новостную, аналитическую и практическую информацию о предстоящих выборах в Курултай.

Абай Сейфулла пригласил казахстанцев ознакомиться с новым ресурсом, оценить работу команды и поделиться своими предложениями.