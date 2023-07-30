НПП «Атамекен» предлагает внести поправки в законодательство, касательно уголовного преследования предпринимателей

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Рабочая группа из числа ученых, экспертов, представителей адвокатского и юридического сообществ НПП «Атамекен» выработали предложения, направленные на минимизацию вовлечения добросовестных предпринимателей в орбиту уголовного преследования.

На сегодня кратные штрафы работают только в отношении уполномоченного и должностного лица при совершении им коррупционного преступления.

Между тем, по словам экспертов, применение кратных штрафов в отношении субъектов предпринимательства, с учетом максимального срока его уплаты до 3 лет, позволит продолжит предпринимательскую деятельность с выплатой наложенного штрафа.

Также предлагается пересмотреть признаки обвинения в ОПГ предпринимателей.

«Признаки коммерческой организации могут быть приняты за атрибуты преступного сообщества, поскольку предпринимательская деятельность невозможна в одиночку, обвинение бизнеса в организованной преступности становится механизмом репрессий», - говорят в палате.

Как исключить необоснованное вовлечение предпринимателей в орбиту головного процесса?

На сегодня отсутствие эффективного механизма реагирования на обращения при наличии признаков гражданско-правовых споров привело к тому, что уголовно-процессуальной деятельностью правоохранительные органы вынуждены подменять гражданское судопроизводство, тем самым необоснованно вовлекая бизнес в орбиту уголовного процесса.

«Целесообразно рассмотреть вопрос выделения отдельной главы, регламентирующей порядок проведения досудебного производства в отношении предпринимателей с исключением изъятия оригиналов бухгалтерских и других документов, проведения следственных действий, влекущих за собой приостановление его деятельности. Необоснованное вовлечение предпринимателей в сферу уголовно-правовых отношений возможно исключить, если у следственных органов появится возможность проведения проверки до начала досудебного расследования, - считают эксперты.

Также в НПП предлагают ввести должность судебного ауидитора в уголовные процессы.

«Реализация концепции «Судебный аудитор» позволит расширить рамки аудиторского исследования в сжатые сроки и большим масштабом, разгрузив экспертные организации, которые обладают меньшей практикой и познаниями в сфере бухгалтерского, управленческого и налогового учета. Привлекаемый аудитор не будет «внештатным» сотрудником правоохранительного органа, а наоборот, станет третьей стороной, предоставляющей объективные профессиональные сведения, используемые сторонами уголовного процесса на основе допустимости, относимости и состязательности».

В процессе собирания доказательств следует включить требования о производстве ревизий и проверок деятельности субъектов предпринимательства только по согласованию с прокурором. В качестве возможного варианта решения вопроса изучен опыт Узбекистана, где в УПК предусмотрен конкретный перечень оснований проведения ревизий, и лиц, уполномоченных на их проведение и инициирование.

Электробраслеты вместо содержания под стражей.

Содержание под стражей продолжает оставаться одной из наиболее распространенных мер пресечения. По словам экспертов это служит инструментом давления и получения нужных показаний.

Поэтому по их мнению, в Казахстане следует увеличивать процент использования электронных браслетов. Особенно это важно в виду предоставляющейся возможности принятия мер для погашения ущерба. А содержание под стражей должно стать крайней мерой, уверены специалисты НПП «Атамекен».