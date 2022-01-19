НПП "Атамекен" вместо практической помощи собирает какую-то статистику ущерба – депутат
Лаура Тусупбекова
Депутат Мажилиса Парламента РК Ерлик Омиргали возмущен, что НПП «Атамекен» вместо практической помощи предпринимателям собирает статистику ущерба во время погромов в городах республики. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.
«НПП «Атамекен» вместо практической помощи предпринимателям собирает какую-то статистику ущерба, которую и без них собирают управления предпринимательства и правоохранительные органы. Выдают справки о форс-мажоре, который, согласно Гражданскому кодексу, не распространяется на денежные обязательства, а значит от таких справок польза небольшая», - считает депутат.
Ерлик Омиргали подчеркнул, что сейчас предпринимателям нужны не справки, а требования к страховым компаниям – не выдумывать отговорки, а срочно выручать бизнес.
«Иначе за что он платил, покупая страховку?» – задался вопросом депутат.
Он напомнил, что сумма ущерба, по предварительным подсчетам, варьируется от сотен тысяч до нескольких миллиардов тенге.
«Для многих этих потери совместимы с полным банкротством и перспективой всю жизнь работать на долги. В данный момент им поясняют, что необходимы какие-то экспертизы и алгоритмы действий, но ни у кого нет четкого понимания, что будет дальше и как сохранить бизнес», - сказал мажилисмен.
Он отметил, что бизнес-сообщество обеспокоено проблемами по платежам (те, у кого есть займы, обязательства по выплатам за товар перед поставщиками), а также проблемой страховых выплат.
«Есть случаи, где страховые компании заявляют, что покроют нанесенный ущерб, но много случаев, когда бизнесу отвечают, что страховка не покрывает политические риски и форс-мажоры», – констатировал депутат.
Он отметил, что несмотря на обещания, бизнес остается в полном неведении, что им делать, многие предприниматели повязаны договорными обязательствами с поставщиками и условиями оплаты, которые уже наступили здесь и сейчас.