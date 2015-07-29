"Нурлы жол" соединяет континенты Интервью Александр ТАРАКОВ

– По определению Нурсултана Назарбаева, "транс­портная инфраструктура – это кровеносная система нашей индустриальной экономики и общества". На сегодня падение спроса и цен на мировых рынках негативно сказывается на нашей экономике. Аскар Узакбаевич, как это отражается на транспортном секторе в целом и деятельности КТЖ? Как компания планирует справляться с глобальными вызовами?



– Транспортный сектор обслуживает внутренний и международный товарооборот и, как следствие, подвержен влиянию рыночного спроса на продукцию товаропроизводителей. Глобальные экономические и геополитические тенденции непосредственно сказываются на его деятельности.



Замедление темпов роста экономики в регионе, ухудшение ценовой конъюнктуры и снижение объемов торговли привели к снижению общего грузооборота транспортной отрасли с 493,2 миллиарда ткм в 2013 году до 487,4 миллиарда ткм в 2014 году. При этом объемы перевозок выросли на 3,7% и составили 3,6 миллиарда тонн. На уровне 2013 года сохранился грузооборот в трубопроводном транспорте, на 7,4% вырос грузооборот автомобильного транспорта, на 21% уменьшился грузооборот воздушного транспорта и на 6,4% – грузооборот железнодорожного транспорта.



При общем снижении грузо­оборота АО "НК "КТЖ" удалось завершить 2014 год с прибылью от операционной деятельности в размере 163,5 миллиарда тенге и чистым доходом, на 73,5% превышающим плановый показатель за счет привлечения дополнительных объемов и увеличения доли коммерческих транзитных грузопотоков, а также сокращения расходов на 56,5 миллиарда тенге и реализации Программы повышения эффективности деятельности группы компаний АО "НК "КТЖ" (с экономическим эффектом 39,5 миллиарда тенге).



Привлеченный дополнительный объем контейнерных перевозок из Китая в Европу и в обратном направлении в 2014 году позволил увеличить доходы от транзитных перевозок на 13,7% по сравнению с прошлым годом. В результате доля транзитных перевозок в общих доходах компании достигла 25%. Мы ставим задачу довести этот показатель в среднесрочной перспективе до 50%.



Тенденция снижения грузооборота сохраняется и в 2015 году. При этом мы продолжаем наращивать объемы грузоперевозок в новых транзитных сообщениях.



До конца года мы планируем перевезти 42 тысячи контейнеров в сообщении Китай – Европа – Китай, что почти в 40 раз превосходит уровень 2011 года.



Рост объемов в новых сегментах рынка подтверждает правильность реализуемой компанией на протяжении последних лет стратегии развития новых мультимодальных компетенций.



– Вы имеете в виду создание на базе АО "НК "КТЖ" транспортно-логистической компании мирового уровня в рамках становления Казахстана международным транзитным хабом и проекта возрож­дения Шелкового пути?



– Именно так. По поручению Главы государства Национальная компания "Қазақстан темiр жолы" определена транспортно-логистическим оператором проекта с задачей объединения сервисов наземного, морского и авиационного видов транспорта и трансформации в транспортно-логистическую компанию мирового уровня. В связи с чем транспортно-логистические активы, включая морскую портовую и аэропортовую инфраструктуру, транспортно-логистические центры, интегрированы в единый транспортно-логистический холдинг на базе АО "НК "Қазақстан темiр жолы".



Сегодня компания осуществляет железнодорожные и морские перевозки грузов, оказывает портовые и аэропортовые услуги, услуги логистического оператора и провайдера терминальной инфраструктуры разных видов транспорта. Компания форсированно развивает новые компетенции в партнерстве с ведущими международными операторами, такими как Dubai Port World, Zurich Airport International и Swissport International.



Стратегия компании нацелена на рынок транспортно-логистических услуг на евразийском континенте и переориентацию грузопотоков с морского на сухопутные маршруты через территорию Казахстана.



Для этого компания формирует международные транспортно-логистические цепочки в альянсе с глобальными и локальными участниками рынка и предлагает интегрированные транспортные услуги, успешно конкурирующие с альтернативными предложениями.



Компания приступила к формированию сети терминалов и логистических центров на побережьях Тихого и Индийского океанов, Персидского залива, Балтийского и Черного морей. В 2014 году начал работу первый логистический терминал внешней сети в китайском порту Ляньюньган. Он является основным пунктом консолидации грузопотоков в/из Казахстана и ключевым транзитным портом по перевалке грузов в/из стран Центральной, Юго-Восточной Азии, а также внутренних портов Китая.



Проект уже показал свою эффективность: за 6 месяцев 2015 года терминал обеспечил обработку 142 тысяч двадцатифутовых эквивалентов (ДФЭ) и хранение 318 тысяч тонн насыпных грузов, и до конца 2015 года ожидается увеличение объемов грузов до 250 тысяч ДФЭ с последующим двукратным увеличением к 2020 году.



Благодаря предложению на рынке услуг транспортировки в регулярных контейнерных поездах, следующих по территории Казахстана со скоростью 1 119 километров в сутки, мы уже укрепляем позиции на рынке транзитных перевозок и успешно конкурируем с глобальными транспортно-логистическими операторами.



С приобретением морских сухо­грузов освоена компетенция и организованы морские перевозки на Каспии, интегрированные с услугами перевозок грузов железнодорожным транспортом и перевалкой в порту Актау. В планах компании развитие перевозок на морских сегментах транспортных коридоров Восток – Запад и Север – Юг в акваториях Каспийского моря и Индийского океана. Нами развиваются инновационные транспортно-логистические решения в смешанных мультимодальных сообщениях "ж/д-море" и "ж/д-авиа" по принципу "одного окна", обладающих оптимальным соотношением «цена-качество» для целевых сегментов рынка.



Присутствие в центрах консолидации и дистрибьюции международных грузопотоков и предложение конкурентоспособных транспортных продуктов обеспечивает расширение географии перевозок по ключевым международным коридорам, проходящим через Казахстан из Китая в Россию и Европу, через Каспийское море на Кавказ, Турцию и Южную Европу, через Туркменистан в страны Персидского залива и Индию.



– Связаны ли интенсивное развитие транспортно-логистической инфраструктуры Казахстана в последние годы и планируемые в рамках Новой экономической политики "Нұрлы жол" проекты с реализацией этой стратегии?



– Да, с учетом планов по увеличению объемов транзитных перевозок до 1–1,5 миллиона контейнеров в год необходимо соответствующее развитие магистральной и терминальной транспортно-логистической инфраструктуры всех видов транспорта Республики Казахстан и ее интеграция в глобальную сеть.



Завершается формирование транс­континентального автодорожного коридора Западная Европа – Западный Китай. Построены новые железнодорожные линии: Жетыген – Коргас, соединяющая Казахстан вторым железнодорожным пограничным переходом с Китаем, Узень – Болашак, соединяющая железнодорожную сеть Казахстана с железными дорогами Туркменистана и Ирана, Жезказган – Бейнеу и Аркалык – Шубарколь, оптимизирующие внутренние и международные марш­руты в направлениях Север – Юг и Восток – Запад.



Завершение строительства трех терминалов для перевалки генеральных видов грузов, контейнеров и зерна позволит увеличить объемы перевалки в порту Актау.



Стержнем Новой экономической политики Главы государства "Нұрлы жол" является развитие инфраструктуры. В рамках программы "Нұрлы жол" компания реализует такие проекты, как строительство вторых путей на участке Алматы – Шу, возведение ж/д линии Боржакты – Ерсай и паромного комплекса в п. Курык, развитие логистического хаба "СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота", реконструкция пассажирского терминала Международного аэропорта Астана в преддверии ЭКСПО-2017.



В рамках Плана инфраструктурного развития также предусматривается значительный объем работ по развитию сети автомобильных дорог по лучевому принципу из Астаны по основным направлениям: Центр – Восток, Центр – Юг, Запад и Север.



В соответствии с планом предусмотрена также реконструкция более 6 тысяч километров автомобильных дорог. Общий объем инвестиций составит 2,5 триллиона тенге. К концу нынешнего года планируется ввести в постоянную эксплуатацию порядка 600 километров автодорог.



Отдельной задачей, решаемой в рамках институциональной реформы автодорожной отрасли, является коммерциализация транспортных услуг и внедрение платной системы. На сегодня на платной основе функционирует 211 километров автодорожной сети на участке Астана – Боровое. За 2014 год сборы составили более 1 миллиарда тенге. В результате повысилось качество сервиса, за год в три раза снижено количество дорожно-транспортных происшествий. До 2020 года платной системой планируется охватить около 7 тысяч километров автодорог с максимальной интенсивностью движения.



До 2020 года планируется создать 260 объектов придорожного сервиса. Координация развития и внедрение национальных стандартов придорожного сервиса будет закреплена за национальным оператором.



– На общенациональном телемосте с участием Президента РК Нурсултана Назарбаева в июле текущего года в рамках Дня индустриализации состоялся запуск первого в Казахстане транспортно-логистического центра класса «А» в городе Астане. В чем его особенности?



– Крупнейший в Центральной Азии транспортно-логистический центр класса "А" в городе Астане предусматривает строгие требования к архитектуре склада, ширине пролетов, высоте стеллажей хранения, температурному режиму, расположению складов по принципу транспортной мультимодальности, плюс строгие требования по безопасности, в том числе и противопожарной.



Склады, оборудование, техника – все соответствует высоким мировым стандартам. Автоматизация инфраструктуры сопровождает процесс в режиме реального времени. Система автоматически выдает информацию о заполнении складов: где, какие товары, срок их хранения, когда и кому их отдавать, какие приоритеты при перемещении. Система также подает команды операторам, какие товары переупаковывать, а какие и когда отгружать.



ТЛЦ в Астане выдерживает и принцип мультимодальности транспортировок: организована приемка и отгрузка товаров с железнодорожного состава на автомобили и обратно. Пять километров подъездных железнодорожных путей подведены прямо к складу.



В нынешнем году планируется запуск подобного ТЛЦ в Шымкенте. В рамках программы "Нұрлы жол" до 2020 года транспортно-логистические центры построят в Актобе, Уральске, Атырау, Актау, Костанае, Павлодаре, Семее по основным транспортным коридорам Казахстана.



Таким образом, будет создана цепочка хабов в основных узловых центрах. В Астане планируется сделать узловой хаб центрального региона.

Ведется работа по привлечению потенциальных инвесторов для участия в вышеуказанных проектах.



– Не так давно Главой государства были объявлены "100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ" – План нации по вхождению в тридцатку развитых государств в новых исторических условиях. Какие меры будут приняты для реализации поставленных перед компанией задач?



– Развитие транспортно-логистической инфраструктуры Казахстана и формирование глобальных логистических схем с использованием нашей инфраструктуры создало базовые предпосылки для реализации транзитного потенциала.



Однако также необходимо сформировать благоприятный "логистический климат", институциональные условия трансконтинентальных перевозок, проходящих через территорию Казахстана. Для этого в рамках "100 конкретных шагов" нами предложены инициативы по совершенствованию правовой базы для смешанных (комбинированных, мультимодальных) перевозок; созданию координационных комитетов (консорциумов) в рамках транзитных коридоров; обеспечению исполнения обязательств Республики Казахстан по реализации решения Евразийской экономической комиссии по предварительному информированию таможенных органов; созданию гибкой тарифной политики в сфере железнодорожных контейнерных перевозок; предоставлению налоговых преференций для судоходных компаний; повышению эффективности деятельности Морской администрации портов.



В целом реализация проектов по интеграции Казахстана в международные транспортно-коммуника­цион­ные потоки и созданию мультимодального транспортного коридора для осуществления транзита грузов из Азии в Европу обеспечит следую­щие мультипликативные эффекты для экономики Казахстана. Во-первых, среднегодовой эффект в приросте ВВП составит до 1%, во-вторых, будет создано порядка 15 тысяч новых рабочих мест логис­тической компетенции и, в-третьих, транзитные перевозки всеми видами транспорта увеличатся с 18 до 50 миллионов тонн в 2030 году.



– Глава государства в рамках 100 шагов объявил о необходимос­ти интеграции двух операторов – КТЖ и "Эйр Астана". Каким образом будет реализована синергия двух видов транспорта?



– Согласно данным IATA, в 2014 году общий объем грузовых перевозок воздушным транспортом в мире составил 51,3 миллиона тонн, в том числе 19,6% (10 миллионов тонн) приходится на направление Азия – Европа.



Транзит груза через воздушное пространство Казахстана (в среднем 23 тысячи грузовых авиарейсов) составляет 1,5 миллиона тонн в год, из которых порядка 90 тысяч тонн обрабатывается в аэропортах страны.



При этом практически весь объем чувствительных ко времени транзитных грузов перевозится иностранными грузовыми авиакомпаниями. В связи с чем одним из перспективных логистических решений является мультимодальная перевозка по схеме Rail-Аir через Казахстан. В прошлом году нами уже опробована схема Rail-Air доставки груза из Китая в Европу с обеспечением оптимальной по соотношению цена/;срок доставки транспортной услуги.



АО "KTZ Express" совместно с компанией Hewlett-Packard, а также логистическими партнерами DB Schenker и авиаоператором KLM осуществлен проект пилотной отправки груза по мультимодальной схеме Rail-Air из Чунцина в Амстердам, используя железнодорожный и авиатранспорт. Для перевозки дорогостоящей электронной техники в проекте были задействованы приобретенные АО "KTZ Express" специализированные 45-футовые контейнеры с климатическим контро­лем.



Реализация данного проекта позволяет увеличить скорость доставки грузов (9 900 километров за 7 дней), а также снизить стоимость транс­портировки в сравнении с железнодорожной перевозкой.



Целевой задачей КТЖ является дальнейшее наращивание объемов перевозок по системе Rail-Air за счет создания слаженного мультимодального решения, наращивания компетенций и приобретения собственного авиапарка.



В настоящее время разрабатывается ТЭО по созданию совместного предприятия по осуществлению авиаперевозок.



– АО "НК "КТЖ" реализует Программу трансформации бизнеса, инициированную АО "ФНБ "Самрук-Казына". Что для вас есть трансформация бизнеса и каковы ее первые результаты?



– Ориентируясь на лучшую мировую практику, мы осуществляем трансформацию всей организации деятельности (структуры, управленческих, производственных и вспомогательных процессов), культуры через развитие и изменение ценностных установок персонала, технологий и модернизацию производственных активов. При этом операционная модель КТЖ предполагает развитие нового быстро растущего бизнеса в сегменте мультимодальных перевозок, опираясь на традиционный железнодорожный бизнес группы компаний КТЖ.



В сфере грузовых перевозок предусматриваются оптимизация процессов планирования, сбыта, управления трафиком и обслуживания вагоно- и поездопотоков с внедрением автоматизированных систем управления, а также переход от тоннажной к рейсовой модели организации перевозочного процесса, что позволяет предлагать более ценный транспортный продукт с контрактным сроком доставки.

Трансформация в пассажирских перевозках включает мероприятия по совершенствованию процессов продажи билетов, расширению полигонов скоростного движения, оптимизации схем составов и оборота вагонов, сокращению непроизводительных расходов.



Автоматизация процессов и внед­рение ресурсосберегающих технологий также предусматриваются в сфере эксплуатации и обслуживания инфраструктуры и направлены на повышение производительности работ.



В рамках трансформации в сфере транспортной логистики компания развивает свои компетенции, дабы соответствовать современным требованиям, предполагающим доступность услуг, безопасность, скорость, качество, индивидуальный подход, и повышать свою конкурентоспособность. В целях обеспечения комплекс­ного охвата в компании создана команда трансформации, состоящая в основном из специалистов АО "НК "КТЖ", в проекте участвуют эксперты из фонда "Сам­рук-Казына" и международные консультанты.



В рамках трансформации разработаны и утверждены стратегические показатели деятельности АО "НК "КТЖ". Это добавленная экономическая стоимость, удовлетворенность клиентов, рейтинг корпоративного управления, транспортная безопас­ность, рейтинг социальной стабильности и влияние на окружающую среду.



– Обеспечение социальных программ, развитие корпоративной культуры, медицинское страхование – немаловажные факторы для сотрудников и степени их удовлетворенности. Как вы оцениваете проводимую в компании социальную политику и исполняет ли АО "НК "КТЖ" все обязательства работодателя?



– В соответствии с международными принципами корпоративного управления компания руководствуется политикой социальной ответственности перед работниками и обществом в целом. Расходы на реализацию социальных программ по группе компаний в 2014 году составили 11,4 миллиарда тенге. Средства направляются на различные виды материальной помощи работникам, финансирование социальных программ по следующим направлениям: Программа жилищной политики, поддержка молодых специалистов, материальная поддерж­ка многодетным семьям, матерям-одиночкам, пенсионерам и ветеранам, охрана здоровья, программа медицинских поездов, содействие развитию физической культуры и спорта в трудовом коллективе, различные благотворительные акции и проекты.



Для привлечения высококвалифицированного персонала АО "НК "КТЖ" обеспечивает привлекательные условия для потенциальных и существующих работников, гарантируя социальную защиту и удовлетворение потребности в профессиональном развитии и личностном росте.



В рамках жилищной программы компании с 2008 года нашим сотрудникам предоставлено более 3 000 квартир.



Среднемесячная заработная плата работников группы компаний АО "НК "КТЖ" с 2008 по 2014 год выросла вдвое: с 70 тысяч до 134 тысяч тенге.



Помимо этого, компания уделяет большое внимание медицинской помощи работникам, выделяя охрану здоровья как важнейший аспект социальной политики АО "НК «КТЖ". КТЖ организованы три медицинских поезда – "Саламатты Қазақстан", "Жәрдем", "Денсаулық", которые за период работы побывали на 97 станциях.



– В настоящее время в холдинге АО "НК "КТЖ" сформирован мощный дивизион железнодорожного машиностроения. В Казах­стане с нуля создан машинострои­тельный кластер. Расскажите о перспективах развития этого сектора.



– Государство придает первостепенное значение вопросам развития транспортной инфраструктуры и железнодорожного машиностроения. Форсированное формирование транспортно-логистической системы мирового уровня, поддерживающей создание наукоемкой экономики Казахстана, является одним из стратегических направлений по достижению национальной цели по вхождению в тридцатку развитых стран мира.



Исторически производство машиностроительной продукции для железнодорожного транспорта стран СНГ развертывалось на территории России и Украины.



Высокий уровень физического и морального износа производственных активов компании сформировал значительную потребность в обновлении вырабатывающих свой ресурс подвижного состава и объектов инфраструктуры. Учитывая государственную политику индустриализации и импортозамещения, а также отсталость технологий производителей СНГ, наша компания пошла по пути модернизации активов за счет организации собственного производства. В условиях высоких инвестиционных барьеров по созданию новых машиностроительных производств для частного бизнеса только компании как одному из крупнейших субъектов экономики и потребителю продукции было по силам создание производств машиностроительной продукции.



В партнерстве с мировыми лидерами, такими как General Electric, Alstom, Talgo и другими, построе­ны и функционируют заводы по производству грузовых и пассажирских тепловозов, электровозов, вагонов, крупного вагонного литья, технических средств инфраструктуры.



Сегодня объем выпуска продукции составляет 200 миллиардов тенге. Отечественными предприятиями осваиваются новые производства, увеличивается локализация производства. Планируется освоение 5 200 наименований железнодорожной продукции и достижение уровня локализации производства к 2017 году не менее 50%.



До конца года на актюбинском рельсобалочном заводе будет выпущен первый казахстанский рельс, сертифицированный в соответствии с требованиями технических регламентов евразийского экономического союза.



Продукция наших заводов обладает значительным экспортным потенциалом и уже поставляется на рынки Евразийского континента.

В то же время в соответствии с Планом комплексной приватизации, разработанным фондом и утверж­денным в прошлом году постановлением Правительства РК, в 2018 году производственные предприятия компании подлежат выводу в конкурентную среду путем реализации на торгах.



– В последние годы КТЖ внед­ряет скоростные пассажирские поезда, сформированные из вагонов производства" Тулпар-Тальго", значительно сократившие расстояние между городами Казахстана. Налицо улучшение не только скоростных показателей, но и сервиса. Каковы планы по дальнейшему развитию пассажирских перевозок?



– В целях повышения качества пассажирских услуг реализуется Программа развития скоростного пассажирского сообщения, результатом которой является сокращение времени в пути следования поездов в среднем в два раза.



В настоящее время скоростные пассажирские поезда, составленные из вагонов завода "Тулпар-Тальго", курсируют по восьми маршрутам: Алматы – Петропавловск, Астана – Актобе, Астана – Атырау, Алматы – Атырау, Алматы – Актобе, Алматы – Усть-Каменогорск, Астана – Усть-Каменогорск, Астана – Кызылорда.



Продолжена работа по запуску дополнительных составов скоростных поездов. Во втором полугодии 2015 года планируется ввести дополнительные скоростные поезда: Астана – Уральск, Алматы – Актобе, Астана –Усть-Каменогорск.



Проводится работа по повышению уровня комфорта и сервиса в поездах дальнего следования и пригородного сообщения. Обновляется подвижной состав, появляются новые маршруты, увеличивается номенклатура фирменных поездов, обеспечиваются условия для проезда лиц с ограниченными возможностями. Активно внедряются современные формы обслуживания пассажиров, продажи билетов через Интернет и терминалы и перевозки по электронному билету. С ноября прошлого года введена система гибкого ценообразования на проезд в скоростных поездах "Тальго" в зависимости от глубины продажи и спроса. Нововведение позволяет привлечь в скоростные поезда дополнительных пассажиров с альтернативных поездов, других видов транспорта, предоставить основной массе пассажиров, в том числе пенсионерам, студентам и другим социальным слоям, возможность покупать более дешевые билеты.



– Аскар Узакбаевич, в заключение что бы вы хотели сказать работникам транспортной отрасли накануне праздника?



– В День работников транспорта хочу выразить глубокую благодарность за преданность профессии, пат­риотизм, настойчивость в решении поставленных задач всем коллегам.



Своим каждодневным трудом, энергичностью и профессионализмом они вносят достойный вклад в развитие не только отрасли, но и всей экономики Казахстана.



Желаю всем успехов в работе, новых профессиональных свершений и крепкого здоровья!