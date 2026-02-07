Нурлыбек Налибаев о новой Конституции: регионы получат реальные механизмы устойчивого развития

Конституционная реформа
129

Необходимость усиления ответственности в сфере экологии и закрепления норм по охране окружающей среды на конституционном уровне поднял аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев на девятом заседании Комиссии по конституционной реформе, передает Kazpravda.kz

Фото: СЦК

Выступая на заседании, он отметил, что экологические нормы имеют особое значение для регионов, в том числе для территорий Приаралья. По его словам, положение Аральского моря напрямую влияет не только на состояние окружающей среды, но и на качество жизни населения региона, его здоровье и социальное благополучие.

«Судьба Аральского моря – урок для всего человечества. Поэтому закрепление на конституционном уровне обязанности государства обеспечивать благоприятную окружающую среду и прав граждан на экологическую безопасность – это требование времени», – заявил Нурлыбек Налибаев.

Он подчеркнул, что проект новой Конституции предусматривает нормы, направленные на обеспечение открытости экологической информации и усиление ответственности за причинение вреда окружающей среде. Эти изменения, по его словам, позволят укрепить государственный контроль в сфере экологии и более эффективно реализовывать превентивные меры на региональном уровне.

Кроме того, аким отметил, что проект новой Конституции нацелен на усиление социальной роли государства. Документ формирует правовую основу для сокращения социального неравенства, поддержки сельских территорий, расширения занятости и системного развития инфраструктуры.

Отдельное внимание Нурлыбек Налибаев уделил сфере образования, подчеркнув ее закрепление в качестве стратегического приоритета и ключевого инструмента развития человеческого капитала. Это, по его словам, создает условия для подготовки востребованных специалистов и реализации потенциала молодежи в родных регионах.

«Для развития человеческого капитала в стране образование закрепляется как стратегический приоритет. Мы полностью поддерживаем инвестиции в будущее молодежи, подготовку востребованных кадров и создание условий для того, чтобы молодые граждане могли реализовывать свой потенциал на родной земле и связывать свое будущее с родной страной», – отметил глава региона.

В завершение выступления он добавил, что проект новой Конституции направлен на повышение эффективности государственного управления, четкое разграничение полномочий и ответственности, а также на усиление подотчетности органов власти перед обществом.

