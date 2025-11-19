На Сурдлимпиаде 2025 года в Токио Нурсултан Кульдеев обновил личный рекорд в прыжке с шестом (3.90 м), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Фото: пресс-служба НОК РК

В десятиборье ему осталось выступить в двух дисциплинах: метание копья и бег на 1 500 м, добавили в НОК.

Сурдлимпийские игры проходят с 15 по 26 ноября в городе Токио (Япония). В соревнованиях, которые проводятся раз в 4 года среди спортсменов с нарушением слуха, участвуют около 3 000 спортсменов из 81 страны. Участники разыграют медали в 21 виде спорта по 209 дисциплинам. Казахстан на Играх представлен 78 спортсменами в 8 видах спорта.

По итогам трёх соревновательных дней национальная команда РК завоевала 13 медалей, среди них 6 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых наград.