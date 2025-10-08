На заседании рассмотрен ход реализации Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022–2026 годы, а также рекомендаций Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО). Были заслушаны доклады руководства Агентства по делам государственной службы, министерств финансов, труда и социальной защиты населения.

Государственный советник, говоря о важности принимаемых мер по совершенствованию противодействия коррупции, остановился на отдельных прогрессивных изменениях. Так, в рамках реализации Концепции антикоррупционной политики были приняты два указа Президента, 10 законов и постановлений Правительства, порядка 100 приказов госорганов. Эти меры позволили актуализировать проводимую в стране антикоррупционную политику и выстроить соответствующий механизм превенции.

Ерлан Карин отметил, что с учетом окончания срока реализации концепции необходимо начать проработку нового программного документа в сфере противодействия коррупции. При этом важно учитывать анализ текущей ситуации, передовой зарубежный опыт, современные тенденции и вызовы.

Государственный советник также обратил внимание на значимость расширения международного партнерства в антикоррупционной сфере, в том числе с ГРЕКО. В заключение Ерлан Карин подчеркнул, что при реализации всех антикоррупционных программ важным направлением является дальнейшее укоренение принципа «Закон и Порядок».