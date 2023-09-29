Нужна перезагрузка всех задействованных социнститутов – Дуйсенова о пенсионной системе РК

Прежде всего, как отметила вице-премьер, это касается ЕНПФ. Фонду недостаточно быть только учетным центром, аккумулирующим на своих счетах пенсионные сбережения граждан.

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова приняла участие в работе международного круглого стола высокого уровня, организованного в Алматы в рамках празднования 25-летия накопительной пенсионной системы Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

В своем выступлении Тамара Дуйсенова отметила, что Казахстан первым из стран СНГ пошел по пути перехода на накопительную пенсионную систему, основанную на принципах индивидуальных сбережений. Вместе с тем она подчеркнула, что не все вопросы пенсионного обеспечения разрешены. Во-первых, это касается демографических изменений: по прогнозам, к 2030 году численность пенсионеров увеличится на 30% и достигнет 3 млн человек.

«Однако в силу молодости системы размеры накопительной пенсии не столь велики. В этой связи в рамках Социального кодекса мы предусмотрели параметрические изменения, предусматривающие увеличение размеров пенсионных выплат за счет государства. То есть государство приняло на себя ответственность за пенсионное обеспечение наших граждан на переходном этапе от государственной к многоуровневой системе», — указала вице-премьер.

Во-вторых, остается проблема охвата накопительной пенсионной системой самозанятых граждан. Для обеспечения соцзащитой данной категории граждан по опыту стран ОЭСР было введено понятие «независимый работник», определены механизмы регулирования платформенной занятости, а также внедрен единый платеж, объединяющий все социальные взносы для микро- и малого бизнеса.

«Ожидаем, что это позволит легализовать труд более 500 тысяч граждан и обеспечить им право на социальное обеспечение, в том числе на пенсионное», — подчеркнула Дуйсенова.

В-третьих, все более актуальными становятся вопросы доходности пенсионных накоплений. В частности, в этих целях вкладчикам ЕНПФ с 1 июля предоставлено право участия в управлении своими накоплениями посредством выбора альтернативной политики инвестирования до 50% своих сбережений для получения более высокой инвестиционной доходности.

«Необходимо отметить, что Казахстан - страна, которая на законодательном уровне взяла на себя обязательство по обеспечению сохранности пенсионных накоплений в ЕНПФ. При передаче гражданами накоплений в частное управление их сохранность будет обеспечиваться компаниями, осуществляющими управление ими», — подчеркнула Тамара Дуйсенова.

В качестве четвертого пункта она обозначила вопросы доверия граждан к пенсионной системе и культуры накопления. По словам заместителя премьер-министра, здесь требуется перезагрузка работы всех задействованных социальных институтов.

«Прежде всего это касается ЕНПФ. Фонду недостаточно быть только учетным центром, аккумулирующим на своих счетах пенсионные сбережения граждан. Он должен, с одной стороны, стать сильным социальным институтом, работа которого направлена на стимулирование граждан к участию в пенсионной системе, а с другой стороны — финансовым институтом с высокодоходной инвестиционной стратегией, позволяющей приумножать накопления граждан», — заключила Тамара Дуйсенова.