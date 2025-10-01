«Нужно действовать на опережение»: Токаев – о неизбежной трансформации рынка труда

Дана Аменова
специальный корреспондент

В ходе выступления на первом заседании Совета по развитию искусственного интеллекта Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил важность учета рисков внедрения искусственного интеллекта в сферу образования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«Прежде всего, речь идет об этической составляющей, недобросовестном использовании искусственного интеллекта. Полагаясь на ответы нейросетей, учащиеся могут потерять навыки здравого мышления, самостоятельного обучения и анализа. Искусственный интеллект должен усиливать образовательный процесс, а не подменять его фундаментальные основы. Поэтому Правительству предстоит принять комплекс мер по обеспечению академической честности», – поручил Глава государства.

Далее Президент указал на необходимость учитывать неизбежную трансформацию рынка труда.

«Уже сегодня очевидно, что многие профессии будут постепенно вытесняться автоматизированными системами. Это приведет к высвобождению значительной доли рабочей силы и увеличению числа специалистов с устаревшими навыками. Это очень важная проблема. Если ее не решить, возрастут риски социальных последствий, таких как рост безработицы, снижение качества жизни и усиление неравенства. Тем не менее, ИИ может и способствовать решению проблемы. Технологии ИИ способны анализировать профессиональные компетенции работников, выявлять их сильные стороны и рекомендовать наиболее перспективные пути развития.
Нужно действовать на опережение, создавая широкие возможности для переподготовки и повышения квалификации кадров. И здесь нет нужды тратить миллионы бюджетных средств на создание громоздких центров переобучения. Необходимо грамотно использовать потенциал искусственного интеллекта. Главная задача заключается в том, чтобы превратить риск потери рабочих мест в шанс для миллионов граждан. Иными словами, огромный потенциал искусственного интеллекта должен быть использован для создания новых рабочих мест, укрепления человеческого капитала и ускорения социально-экономического развития страны. Поручаю Правительству запустить национальную онлайн-платформу на базе ИИ для переподготовки высвобождаемых работников к будущим профессиям», – сказал Президент.

В завершение своего выступления Глава государства подчеркнул, что национальные интересы должны быть главным ориентиром цифровой стратегии Казахстана.

«Речь идет не только об искусственном интеллекте. Речь идет о нашем суверенитете и судьбе будущих поколений. Правительство внимательно рассмотрит все прозвучавшие сегодня предложения. В заключение хотел бы отметить, что искусственный интеллект – это главная движущая сила цифровой экономики. Поэтому предлагаю посвятить следующее заседание Совета данной теме», – подытожил Касым-Жомарт Токаев.
#занятость #ИИ #рынок труда

