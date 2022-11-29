Вопрос снижения тарифов на транзит российского зерна через Казахстан прокомментировал министр торговли

Министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что Казахстан сейчас не планирует снижать тарифы на перевозку российского зерна, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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"Никто не собирается снижать, пока нет никаких конкретных предложений, перевозки товаров, о каких количествах идет", - заявил Серик Жумангарин.

При этом напомнил о планах по строительству еще одного перехода и дороги "Бахты -Аягоз".

"Мы продолжили им участвовать, потому что, прежде всего, это выгодно Российской Федерации, это северный поток грузов и так далее", - заявил Жумангарин.

Речь также, по его словам, идет о решении вопросов вокруг барьеров, которые возникают сегодня при транспортировке грузов.

"Вопросы, связанные со снижением тарифов не возникало. Мы разговаривали тет-а-тет в принципе об этих вещах. Я сказал, что, прежде всего, мы будем исходить из прагматических соображений, необходимо быть прагматичным и думать о долгосрочных интересах страны. Об этом сказал президент в своем послании, это абсолютно справедливые слова", - резюмировал министр торговли.

В середине ноября просьбу российских компаний снизить тарифы на транзит зерна прокомментировали в КТЖ.