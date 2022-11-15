КТЖ ответила на просьбу россиян снизить тарифы на транзит зерна

В АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» прокомментировали информацию российских СМИ о якобы резком повышении тарифов на транзитные перевозки зерна, сообщает Kazpravda.kz.

Ранее СМИ соседней страны сообщили, что Казахстан фактически заблокировал транзит зерна в страны Центральной Азии и Китай, резко повысив транзитный тариф, и сейчас везти через Казахстан зерно «экономически нецелесообразно».

КТЖ заявили, что «тарифные условия на транзитные перевозки российского зерна по территории Казахстана последние 4 года остаются неизменными».

«Объем перевозок зерна из России транзитом по территории Казахстана демонстрируют положительную динамику.

Так, за 10 месяцев 2022 года объём транзита вырос на 24 % (372 тыс. к 301 тыс.) по сравнению к аналогичному периоду 2021 года», – сообщается на сайте национальной компании.