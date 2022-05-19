Нужны простые и ясные ответы

Референдум по поправкам в Конституцию обсудили на заседании экспертного клуба Sarap Казахстанского института общественного развития.

Мероприятие прошло при участии Республиканского штаба общественной поддержки референдума.

Как отметил модератор заседания председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Казбек Майгельдинов, референдум призван с максимальной поддержкой населения способствовать переходу нашей страны в новую политическую систему, которая будет предполагать расширенное участие граждан в государственном управлении. Особенностью реформы является совершенствование государственной системы и налаживание эффективного диалога общества и власти.

– С момента проведения последнего референдума в 1995 году выросло новое поколение казахстанцев, и они даже не знают, что такое референдум. Поэтому нужно объяснять, для чего он нужен, какие вопросы обсуждаются, – сказал он.

Говоря о предыдущем референдуме, журналист, член партии «AMANAT» Максат Толыкбай заметил, что ему, например, тогда было всего семь лет. И все изменения в Конституцию, которые вносились после этого, прошли без обсуждения с народом.

– Лозунг «Новый Казахстан» сейчас на повестке дня. Общество ждет конкретных шагов. Поэтому референдум нужен прежде всего для народа, а не для власти, – подчеркнул журналист, призвав граждан прийти на голосование.

По мнению директора административно-управленческого департамента Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина Жаната Чукеева, референдум откроет путь к фундаментальным изменениям для нашей страны.

В поддержку всенародного голосования выступила и официальный представитель фонда «Қазақстан халқына» журналист Айкерим Есенали. Она считает референдум прак­тическим проявлением концепции «слышащего государства».

Руководитель проектного совета Академии Елбасы Болат Бухарбай уверен, что каждый гражданин страны должен быть вовлечен в политичес­кие реформы. Референдум – важный механизм для того, чтобы услышать голос народа.

– Предстоящее событие должно стать яркой демонстрацией народного волеизъявления. Мы не призываем обязательно говорить «да», главное – прийти и отдать свой голос, – подчеркнул он.

Политолог Ислам Кураев напомнил: чтобы референдум состоялся, нужна явка не менее 50%. Но в регионах люди не понимают, что голосование даст конкретно им. Поэтому эксперт­ное сообщество должно доступно разъяснять такие вещи, как демократизация, свобода слова, отход от суперпрезидентской формы правления и распределение властных полномочий между ветвями власти.

– У человека, не знающего терминологию, даже такое понятие, как мажоритарная система, вызовет вопросы. Поэтому нужны простые и ясные ответы, – сказал политолог.

Ислам Кураев также пояснил: референдум только узаконивает то, что народ согласен с поправками в Конституцию. Далее начинается длительный процесс принятия соответствующих законов, подзаконных актов, которые будут прописывать механизмы.

Например, что касается закона о недрах, то он предполагает право собственности народа на недра, которые находятся под землей, а государство распределяет их через призму соцвыплат, бесплатного образования, национальных проектов. Речь не идет о национализации крупных компаний.

Модератор заседания также акцентировал внимание на правильном распространении информации через социальные сети. Подача порой бывает противоречивой, мировоззрением людей пытаются манипулировать с помощью фейков. Поэтому на хайп всегда нужен ответ, он заключается в объективной подаче информации.