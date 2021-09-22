Нынешнее десятилетие станет решающим – Джо Байден

В мире
5795
Фото: 24.kz
Нынешнее десятилетие будет решающим для будущего всего человечества. Об этом заявил президент США во время выступления на Генассамблее ООН, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.

Джо Байден говорил о важности преодоления таких глобальных вызовов, как пандемия и изменение климата.

Главным посылом американского лидера стало то, что Америка снова открыта для диалога и призывает другие страны действовать сообща для устранения общих угроз.

"Соединенные Штаты готовы защищать себя, своих партнеров и собственные интересы от нападений, включая террористические угрозы, и не исключают в случае необходимости применение военной силы. Но для защиты жизненно важных национальных интересов США, в том числе от текущих и неминуемых угроз, наша миссия должна быть ясной и достижимой, выполняться с осознанного согласия американского народа", - сказал Байден.

А президент Ирана заявил, что его страна готова возобновить переговоры по ядерной программе.

Ибрахим Раиси раскритиковал Соединенные Штаты за то, что, несмотря на доклады МАГАТЭ о приверженности Тегерана его обязательствам, США не исполняют свои обязательства и не отменяют санкции.

"Санкции, особенно в отношении медицины, во время пандемии являются преступлением против человечества. Иран предлагает, чтобы любые ограничения, вызванные санкциями, или нарушения в обеспечении здоровья и вопросах окружающей среды, были объявлены запрещенными", - заявил лидер Ирана Ибрахим Раиси.

Популярное

Все
Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]