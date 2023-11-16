О Ботае говорят в Тюмени Культура 16 ноября 2023 г. 1:49 238 Андрей Кратенко Почетными гостями Дней казахской культуры в Тюменской области стали артисты и музейные работники Северо-Казахстанской области. фото ИА «Тюменская линия» Этнокультурный проект в Тюмени был посвящен 10-летию подписания Договора о добрососедстве и союзничестве России и Казахстана в XXI веке. Президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев сказал в этой связи: – Мы сохраняем и популяризируем казахскую культуру. Большое значение уделяем развитию народной дипломатии. Численность казахов в Тюменской области за последние десять лет выросла с 18 до 39 тыс. человек. Растет и число творческих коллективов. Новые вокальные и хореографические объединения и ансамбли формируются в местах компактного проживания казахов – в Ишиме, Ишимском, Казанском районах. Почетными гостями Дней казахской культуры в Тюменской области стали артисты Филармонии им. Ақан сері СКО, сотрудники Северо-Казахстанского музейного объединения. Музейщики привезли в Тюмень выставку «Ботай – культура Великой степи». Экспозицию составили картины 28 художников – участников двух международных симпозиумов в Ботае. – Ботай – уникальный археологический памятник, датируемый четвертым тысячелетием до нашей эры, он находится на территории Северного Казахстана, – сообщила директор Северо-Казахстанского историко-краеведческого музея Гульнара Мукушева. – В ходе раскопок ученые доказали, что именно Ботай является местом одомашнивания лошади. Мы этим фактом гордимся. Для популяризации Ботая мы провели два симпозиума художников. В 2023 году к нам приезжали живописцы из девяти стран и написали 45 прекрасных работ, которые вошли в фонд нашего музея. На выставке в Тюмени гости из Петропавловска представили также изделия декоративно-прикладного творчества с символами, в которых присутствует образ лошади. #культура #СКО #выставка #Ботай #Тюмень