О Ботае говорят в Тюмени

Культура
238
Андрей Кратенко

Почетными гостями Дней казахской культуры в Тюменской области стали артисты и музейные работники
Северо-Казахстанской области.

фото ИА «Тюменская линия»

Этнокультурный проект в Тюмени был посвящен 10-летию подписания Договора о добрососедстве и союзничест­ве России и Казахстана в XXI веке. Президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев сказал в этой связи:

– Мы сохраняем и популяризируем казахскую культуру. Большое значение уделяем развитию народной дипломатии.

Численность казахов в Тюменской области за пос­ледние десять лет выросла с 18 до 39 тыс. человек. Растет и число творческих коллективов. Новые вокальные и хорео­графические объединения и ансамбли формируются в мес­тах компактного проживания казахов – в Ишиме, Ишимском, Казанском районах.

Почетными гостями Дней казахской культуры в Тюменской области стали артисты Филармонии им. Ақан сері СКО, сотрудники Северо-Казахстанского музейного объединения.

Музейщики привезли в Тюмень выставку «Ботай – культура Великой степи». Экспозицию составили картины 28 художников – участников двух международных симпозиумов в Ботае.

– Ботай – уникальный археологический памятник, датируе­мый четвертым тысячелетием до нашей эры, он находится на территории Северного Казахстана, – сообщила директор Северо-Казахстанского историко-краеведческого музея Гульнара Мукушева. – В ходе раскопок ученые доказали, что именно Ботай является местом одомашнивания лошади. Мы этим фактом гордимся. Для популяризации Ботая мы провели два симпозиума художников. В 2023 году к нам приезжали живописцы из девяти стран и написали 45 прекрасных работ, которые вошли в фонд нашего музея.

На выставке в Тюмени гости из Петропавловска представили также изделия декоративно-прикладного творчест­ва с символами, в которых присутствует образ лошади.

#культура #СКО #выставка #Ботай #Тюмень

Популярное

Все
О Ботае говорят в Тюмени
Полиция приступила к расследованию причин возгорания в цехе ТОО «Sas-Tobe Technologies»
«Нашествие» пеликанов отмечается этой осенью в Костанае
Дворец культуры фосфорников в Шымкенте решено реконструировать
«Холодное сердце» Мангистау
Рабство XXI века
Поединки сильнейших
На все сто!
Смерть по неосторожности
Мыслить креативно
Жажда у ручья
Защитим природу вместе
Швейцарцы живут дольше всех
Ставки на будущее
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
«Сначала шахматы, а потом азбука»
90-летие Союза художников отметили международной выставкой в Алматы
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
Как повлияет на казахстанский бизнес безвизовый режим с Китаем
Касым-Жомарт Токаев провёл заседание Совета безопасности
Кубок Билли Джин Кинг: Юлия Путинцева обыграла Тамару Зиданшек
Фейковые вакансии рассылают мошенники казахстанцам в WhatsApp
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Казахская Мария Кюри
Карантин по сибирской язве сняли в посёлке Топар
Причину пожара в "Семей-Орманы" назвала генпрокуратура
Количество кибератак в РК увеличилось на 56%
Работать не врозь, а вместе
Первая группа туристов из Казахстана прибыла в Китай по безвизовому режиму
Газопровод построят от Актюбинской области до Костаная
Воевавший в Сирии боевик сдался властям Казахстана
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

Берлин в восторге
Культурные дары Мангистау
Артефакты – вещь упрямая
Домбристы ансамбля «Шалқыма» победили на Fest Festival в Та…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]