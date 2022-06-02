О чем говорил Токаев на юбилейной сессии Национальной академии наук

– В результате принятых мер средняя заработная плата научных сотрудников повысилась на 70%. Пересмотрен подход к программно-целевому финансированию науки. Теперь государство формулирует четкие задачи для науки, а институты получают финансирование для их решения. Увеличены сроки финансирования исследований с трех до пяти лет. Конкурсы проводятся ежегодно. В целом за последние три года государственное финансирование науки возросло на 70%, – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев указал на то, что многие проблемы, которые ученые поднимали в течение многих лет, были решены благодаря внесению изменений в Закон «О науке». В частности, введен новый вид финансирования научных институтов, осуществляющих фундаментальные исследования. Этот шаг позволил обеспечить бесперебойную деятельность целого ряда таких структур.

– Низкая и нестабильная заработная плата привела к резкому снижению кадрового потенциала. Институты, занимавшиеся фундаментальными исследованиями, находились в тяжелейшем состоянии. Мы ставим задачи по увеличению числа отечественных ученых, укреплению научной экосистемы. Основное внимание будет уделено повышению коммерчес­кой эффективности научных инноваций и совершенствованию системы управления данной сферой, – заявил Глава государства.

Глава государства отдельно остановился на ключевых нап­равлениях решения насущных проблем отрасли. Он напомнил, что на прошлой неделе была принята Концепция развития науки до 2026 года. В то же время количество ученых за 30 лет выросло незначительно и составляет всего 22 тыс. человек.

– Развитие науки, техники и инноваций является одним из ключевых направлений повышения конкурентоспособности страны. Мы определяем приоритеты отечественной науки в соответствии с международными требованиями и национальными интересами. Полагаю, что нынешняя встреча позволит открыто обсудить проблемы в этой сфере, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Главы государства, для увеличения потенциала Казахстана и достижения прогресса надо ставить перед собой высокие цели, стремиться к новаторству и повышать эффективность работы. В XXI веке сила и мощь государства, его авторитет на международной арене измеряются научно-техническими достижениями.

– Академия с момента своего основания всегда была в авангарде развития общества. Имена Каныша Сатпаева, Мухтара Ауэзова, Абикена Бектурова, Ахмета Жубанова, Алькея Маргулана, Шахмардана Есенова, Умирзака Султангазина, Мурата Айтхожина, Абдуали Кайдарова и многих других выдающихся личностей золотыми буквами вписаны в историю Казахстана. Каждый из них достиг самых больших высот в своей сфере. Они внесли неоценимый вклад в освоение наших природных недр, развитие производства и экономики, духовное обновление страны. Мы всегда будем помнить наследие великих сыновей нашего народа. Сегодня наши молодые ученые продолжают их научный путь, – подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил о том, что стремительный прогресс в отечественной нау­ке был достигнут в прошлом столетии.

– И простые вещи, и сложные умозаключения – это все плоды науки. Благодаря знаниям мы постигаем все бытие и поднимаемся на новые высоты. В этом и заключается главная миссия научного познания. Наука, процветавшая на просторах Великой степи, имеет глубокие исторические корни. Ярким тому подтверждением служит наследие Второго учителя человечества Аль-Фараби, – сказал Глава государства.

Изменен формат работы национальных научных советов. Усилена комплексная поддержка молодых ученых. Последовательно увеличивается количество грантов для обучения по программам докторантуры. Повышена стипендия докторантов, а также введены специальные гранты для постдокторантов.

– Как итог, круг молодых ученых страны за последние два года расширился более чем на одну тысячу человек, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – В целях повышения квалификации ученых в мировых научных центрах выделяются гранты для прохождения стажировок. Реализуются востребованные проекты по коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности. Возросло количество и качество научных пуб­ликаций казахстанских ученых. В академической среде и в системе вузов сформировался целый ряд сильных научных школ. Они формируются как в академической среде, так и в системе вузов. Для оснащения институтов открылась новая бюджетная программа. С 2020 года началась техническая модернизация научных организаций. И все это лишь часть результатов работы, которую государство проводит для системного развития науки и поддержки ученых.

Вместе с тем Президент подчерк­нул, что проблемных вопросов в отечественной науке все еще достаточно, и для их поэтапного решения необходимо сосредоточиться на ряде приоритетов. Это изменение статуса академии, укреп­ление университетской нау­ки, совершенствование системы поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, эффективное долгосрочное планирование научно-технологического развития.

Новый статус академии

В первую очередь Касым-Жомарт­ Токаев подробно остановился на необходимости изменения статуса академии. Он указал на то, что последние 20 лет эта структура отошла от руководства наукой, тогда как ее деятельность должна осуществляться в соответствии с международной практикой.

– Академия должна стать центром научной мысли и авторитетной структурой, осуществляющей экс­пертную деятельность. Нам крайне важно повысить ее роль. В связи с этим академии будет присвоен государственный статус, она будет финансироваться из бюджета. Наряду с уже реализуемыми задачами необходимо четко определить и другие цели. В частности, именно эта структура должна определять прио­ритетные сферы научных исследований, – подчеркнул Президент.

Глава государства полагает, что в ведение академии должно перейти и присуждение специальных грантов, стипендий и премий.

Особого уважения, по мнению Касым-Жомарта Токаева, заслуживает преданность науке.

– Не секрет, что сегодня многие люди хотят получить научную степень только ради звания и престижа. Это стало негативной тенденцией. Но, получив научную степень, такие люди не связывают свою деятельность с наукой. Из-за этого большие государственные деньги расходуются впустую. Пора прекратить это раз и навсегда. Нам нужно поддерживать только тех, кто действительно предан науке, – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что деятельность академии необходимо кардинально обновить и привести в соответствие с требованиями времени. По его словам, в состав НАН должны на открытой и справедливой основе избираться только достойные личности. В академии не должно быть «случайных» людей.

– Избрание академиков должно быть максимально открытым и честным. Общественность должна знать о процедурах избрания членов и кандидатов в члены академии. Будет решен вопрос о предоставлении на пожизненной основе ежемесячных стипендий академикам, непосредственно занимающимся научной деятельностью. Я дал соответствующее поручение Правительству. Все эти меры позволят придать дополнительный импульс работе академии и повышению ее статуса, – сообщил Президент.

Он также поднял вопрос о ремонте здания Академии наук. Глава государства отметил: соответствующие поручения Правительству уже даны и выразил уверенность, что отечественные меценаты и спонсоры также подключатся к этой работе.

Укрепление университетской науки

В качестве следующего прио­ритета Касым-Жомарт Токаев обозначил укрепление университетской науки.

– За годы независимости у нас сформировалась научная инфраструктура в виде научно-исследовательских институтов, нацио­нальных и вузовских научных центров. При этом, как показывает практика, большинство отечественных научных исследований проводится именно в наших крупных вузах. Поэтому предлагаю рассмотреть вопрос консолидации государственных НИИ в рамках исследовательских университетов, – сказал Президент.

Для внедрения мировых стандартов в образовательный процесс в Казахстане начали открываться филиалы зарубежных вузов. Для повышения конкурентоспособности вузов на базе 20 высших учебных заведений запускаются центры академического превосходства, чья деятельность сфокусирована на обеспечении регионов необходимыми кадрами, создании современных учебных и научных лабораторий.

– Однако в целом уровень развития инфраструктуры для коммерциализации научных разработок с получением востребованных технологий все еще остается критически низким. В западных странах при университетах функционируют технопарки, в рамках которых работают различные инновационные стартапы и технологические компании. Консолидация системы образования с отдельными научными центрами и технопарками в зависимости от их потенциала позволит сформировать сильные исследовательские университеты. В этой связи поручаю запустить программу поддержки научно-технологических парков при вузах с выделением целевых грантов на развитие научных лабораторий и опытно-испытательной инфраструктуры, – отметил Глава государства.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, исследовательские вузы – это не веяние моды в образовании, а основа для построения инновационной экономики Казахстана. Он напомнил, что ранее высказывался о необходимости создания технических вузов на западе страны, и еще раз подтвердил свою убежденность в правильности этого шага.

– Однако нельзя забывать об уже действующих технических вузах, в частности об университете, который носит имя Каныша Сатпаева. Это единственный национальный исследовательский технический университет, флагман технического образования Казахстана. Поэтому он должен стать научно-производственной базой для новых технических вузов. Необходимо утвердить программу развития главного технического университета страны и создать на его базе научно-исследовательский хаб новых технологий в инженерном образовании и науке, – поставил задачу Президент.

Финансирование и планирование

Далее Президент остановился на необходимости совершенствования системы поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

По его мнению, в целях достижения уровня финансирования науки, сопоставимого с развитыми странами, необходимо стимулировать частные инвестиции в НИОКР. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, наряду с государственным бюджетом, средствами недропользователей и национальных компаний ключевым источником финансирования нау­ки должны выступить крупный частный сектор – индустриальные корпорации и другие организации.

– При фонде «Самрук-Қазына» создан Центр научно-технологических инициатив. В его задачи входит системное сотрудничество с научным сообществом для внедрения научных разработок в производство. Проводится работа по обеспечению прозрачнос­ти отчислений и распределений средств недропользователей в размере 1% от затрат на добычу полезных ископаемых, выделяемых на НИОКР. Считаю, что настало время для предоставления более широких налоговых и инвестиционных преференций для частных инвестиций в НИОКР и создания новых научных центров, – заявил Глава государства.

Кроме того, Президент отметил, что необходимо вовлечение в научно-исследовательскую деятельность местных исполнительных органов, которые могли бы тоже финансировать НИОКР.

– Наука на местах должна быть преимущественно направлена на решение тех проблем, которые стоят в центре внимания экономики регионов, – добавил Касым-Жомарт­ Токаев.

Выступая на сессии НАН, Глава государства также поднял вопрос необходимости эффективного долгосрочного планирования научно-технического развития.

– Считаю, что надо возродить закрытый в свое время Национальный центр научно-технической информации. Одна из важных задач – эффективное управление научной деятельностью и профилактика коррупции. В связи с этим в кратчайшие сроки нужно оцифровать все процессы в этой сфере. Используя последние достижения в IT-сфере, необходимо сформировать единую научную экосистему Казахстана, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, по мнению Президента, необходимо создать в Казах­стане Национальную систему цитирования, которая позволит в значительной степени повысить качество научно-исследовательских работ. Этот шаг потребует укрепления потенциала казахстан­ских научных журналов.

– Полагаю, что в целях усиления координации научной деятельности в стране следовало бы разделить профильное министерство на два ведомства, одно из которых будет заниматься вопросами высшего образования и науки, – озвучил предложение Глава государства.

Роль и миссия академического сообщества

Глава государства отметил, что необходимо не только увеличивать вклад науки в национальную экономику, но и усиливать интеграцию с мировым научным пространством.

Важной задачей научной интеллигенции остается и сопричастность к духовному развитию страны.

– Важно укреплять патриотический дух молодежи. Сегодня в социальных сетях широкая дис­куссия развернулась вокруг уважительного отношения к нашему государственному флагу. К сожалению, имеют место и негативные инциденты, связанные с этим символом нашей страны. В связи с этим нам нужно пересмотреть правила использования государственного флага. В случае необходимости нужно внести изменения в соответствующие законы. Народная мудрость гласит: «Возвысь свое знамя над родной землей» («Туған жерге туыңды тік»). Мы всегда высоко несли свой флаг. Хочу здесь вспомнить слова Каныша Сатпаева: «Тот, кто не способен гордиться своей Родиной, вряд ли прославит другую страну». Уважение к нацио­нальным символам – это священный долг каждого гражданина. В первую очередь именно вы, наша интеллигенция, должны прививать эти ценности подрастающему поколению, – сказал Президент.

На встрече с учеными Глава государства также упомянул о предстоящем общенациональном референдуме по внесению изменений в Конституцию, назвав это событие важным шагом на пути укрепления демократических традиций в нашей стране. Большой интерес к референдуму проявляется и в казахстанском обществе, и за рубежом.

– Это говорит о широком социальном запросе на общественно-политические перемены и вере людей в реальность предстоящих изменений. Это закономерно, поскольку реформы проводятся в интересах всего общества, а не для увеличения привилегий отдельных лиц, в том числе Президента. Мне внутри страны и за рубежом задают вопрос: собирается ли действующий Глава государства через референдум продлить сроки своих полномочий, так сказать, обнулить президентский срок? Отвечаю: таких намерений не было и не будет, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что представленная программа политической модернизации очень масштабная по своему содержанию. Но основной фокус сделан на укреп­лении системы защиты прав и свобод человека, расширении участия граждан в управлении государством, повышении транс­парентности и эффективности властных институтов.

– Комплексная трансформация страны ведет к объективному росту политической активности граждан, которая зачастую сопровождается усилением популизма и преднамеренными спекуляция­ми на социальных ожиданиях. Мы видим значительный рост провокаций со стороны известных персонажей. Надо понимать: построение развитого демократического общества – это последовательная и системная работа, а не использование громких лозунгов и обещание сиюминутных результатов. В нашей стране должна укорениться культура высокой политической ответственности. Именно такая культура выступает главным фактором в противодействии радикализму и популизму в политической сфере. Чего, к сожалению, у нас сейчас в избытке. Здесь многое зависит от зрелос­ти общества, сознательнос­ти и созидательного участия всех граждан, потому что демократия – это ежедневный кропотливый труд каждого из нас. Данный постулат нуждается в постоянном и доходчивом разъяс­нении среди граждан, особенно среди молодежи. И роль научного сообщества здесь велика, – подчерк­нул Глава государства.

Общереспубликанский референдум станет важной точкой отсчета в построении Нового Справедливого Казахстана, напомнил Президент. И чтобы воплотить эту идею в жизнь, необходимо перезагрузить всю систему общественных и индивидуальных ценностей, в центре которых будут трудолюбие и культ знаний, прагматизм и предприимчивость.

– Эта масштабная задача непосильна лишь для одного государства. Изменить мировосприятие, перенастроить социальные ожидания с иждивенчества на креатив, трудолюбие, сгенерировать новые идеалы и смыслы может только само общество, то есть каждый из нас. Поэтому успех начатых преобразований напрямую зависит от того, насколько все граждане вовлечены в их реализацию. Только вместе мы сможем обеспечить реальную модернизацию и поступательное развитие страны. Хочу подчеркнуть: предстоящий референдум – это не конечная стадия политической трансформации страны, а, по сути, ее начало, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Работа только начинается, поскольку сама жизнь и потребности граждан неизбежно поставят перед нами новые задачи. Мы должны исходить из того, что в политической сфере шоковая терапия неуместна. В сложнейших геополитических условиях она может привести к разрушительным последствиям, деградации и даже утрате государственности. Нам надо идти по этому тернистому пути осмысленно, уверенно, выверяя каждый шаг.

Как отметил Глава государства, роль ученых, академического сообщества в этих процессах крайне важна. Во все времена титаны мысли и выдающиеся исследователи выступали в качестве авангарда общественного развития.

– Они последовательно формировали критическое мышление, противостояли невежеству и архаике, давали жесткий аргументированный отпор шарлатанам и популистам. К сожалению, в нашей стране все еще наблюдаются явления, связанные с различными суевериями, устаревшими стерео­типами и псевдонаучными представлениями. В обществе, где есть научное понимание объективных законов развития, нет места всякого рода деструктивным взглядам, там должен царить культ знаний и прогресса. Одним из главных факторов успеха в современном мире является атмосфера свободы и творчества, рождающая новые идеи, – подчеркнул Президент.

Глава государства выразил уверенность, что научное сообщество примет самое активное участие в формировании Нового Казахстана, или Второй песпублики, а также проявит большую ответственность в этот важный и исторический этап нашей страны.

В завершение заседания Президент вручил ряду ученых высокие государственные награды, сообщила пресс-служба Главы государства.