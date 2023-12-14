О чем говорили на 13-м заседании диалоговой платформы "Казахстан - Евросоюз"

Международное сотрудничество, Правительство
181
Буланова Наталия
выпускающий редактор

В Астане под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось 13-е заседание диалоговой платформы «Казахстан - Евросоюз». Мероприятие прошло с участием первых руководителей центральных госорганов, представителей дипломатического корпуса и бизнеса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании подробно обсуждены вопросы совершенствования налоговой и таможенной систем республики, развития фармацевтической промышленности, геологоразведки и аграрной индустрии, лицензирования, кредитования и поддержки бизнеса, снижения нагрузки при проведении экспортно-импортных операций, а также ряд других.

В своем выступлении премьер-министр отметил, что Европейский союз является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана. Общий объем европейских инвестиций превысил $175 млрд. В частности, за 6 месяцев странами ЕС в экономику РК вложены $5,2 млрд.

«Во внешней торговле Казахстана доля ЕС составляет около 30%. За 10 месяцев наш товарооборот превысил $34 млрд. Эти показатели отражают наш последовательный курс на наращивание торгово-экономического сотрудничества», — сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что сегодня в различных отраслях экономики РК успешно работает более 3 тыс. европейских компаний, среди которых такие крупнейшие транснациональные корпорации, как Shell, Eni, Air Liquide, Alstom и Claas.

«Этот год был весьма плодотворным в развитии инвестиционного взаимодействия. Наш совместный пул пополняется новыми крупными проектами. Яркими примерами являются реализация проекта по производству зеленого водорода компанией Svevind, заключение соглашения с Total о строительстве ветропарка мощностью 1 ГВт, планы компании Knauf открыть 4-ый завод по производству гипсокартона, а также запуск крупноузловой сборки транспортных средств компанией Scania», — озвучил глава правительства.

По его словам, тенденция расширения присутствия европейских компаний в Казахстане является прямым подтверждением повышения инвестиционной привлекательности республики.

Было отмечено, что создание благоприятных условий для бизнеса и улучшение инвестиционного климата остаются одними из приоритетных задач Правительства.

«Мы стремимся к созданию наиболее благоприятных условий для притока качественных и долгосрочных инвестиций. Для этого на постоянной основе совершенствуются нормативно-правовая база и инструменты поддержки инвестиций в соответствии с наилучшими мировыми стандартами», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер-министр напомнил, что в Казахстане принята Концепция инвестиционной политики до 2026 года с учетом стандартов ESG. Для обеспечения проектов качественной инфраструктурой разрабатывается Национальный план инфраструктуры до 2029 года. В рамках нового Налогового кодекса будет внедрена сервисная модель администрирования.

«Для удобства инвесторов по получению госуслуг и качественного сопровождения проектов разрабатывается Национальная цифровая инвестиционная платформа», — сказал Алихан Смаилов.

В целом, по его словам, правительство РК продолжит последовательную государственную политику, направленную на создание благоприятного инвестиционного климата.

#казахстан #Смаилов #заседание #платформа #Евросоюз #диалог

Популярное

Все
Пять сельских школьников в Западно-Казахстанской области отравились леденцами
Шынгыз-хан и генеалогия
Босса-нова по-казахски
Убрали лазейки при сдаче экзамена на права
Семейчанка решила отстоять свои права, вернув продавцу некачественные сапоги
Брак по электронному расчету
Голубые каски Казахстана
А ну-ка, покажите ваши деньги!
Удержать умы в стране
О промышленной политике Казахстана
Какое оно, «плечо» науки для фермера?
ВИЧ – не приговор
Welcome to Kazakhstan!
Пропавшие в степи
Совмещая приятное с полезным
В начале было слово
Комплекс по производству азотосодержащего удобрения построит испанская компания в Актау
Спорт и труд рядом идут!
Держать ситуацию на контроле
Стратегии, направленные на результат
Судебная система в контексте реформ
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Арестован глава департамента экологии ВКО
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Сыграем против Криштиану?
Уголь в Казахстане подорожал на 11% за год
Названа причина аварии на шахте имени Костенко
Эксперты поддержали идею о введении единого часового пояса в Казахстане
Фестивальное движение: зачем и для кого?
Награждены победители Кубка Республики по паралимпийскому бочча
Семеро сотрудников АМТ задержаны по делу о трагедии на шахте Костенко
Мадуро подписал указы об аннексии части Гайаны
В Бишкеке прошла акция против изменения флага страны
Три девочки, разбив окно, сбежали из центра адаптации в Актобе
Казахстанская шахматистка выиграла три "золота" в Шри-Ланке
Между Усть-Каменогорском и Шымкентом может появиться прямой авиарейс
Правила биржевой торговли углем изменены в Казахстане
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни

Читайте также

Казахстан не поддержал одно из решений на заседании Совета …
Комплекс по производству азотосодержащего удобрения построи…
Текущий год для машиностроения выдался весьма продуктивным …
Казахстанские фермеры посетили одну из крупнейших скотных б…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]