Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Известная поэтесса и прозаик Наталья Инжевская выпустила и презентовала новую книгу под наз­ванием «О чем не скажут небеса». Это сборник, состоящий из семи повестей о судьбах сильных женщин.

Все истории основаны на реальных событиях. Такой формат, по словам автора, она «изобрела» для себя сама. А началось все с драматичной судьбы молодой женщины, которая потеряла мужа на войне и осталась одна с больной дочерью. Писательница увидела передачу о ней по телевидению и решила посвятить свою новую книгу тем, кто стремится к счастью, преодолевая жизненные препятствия.

– Одна из моих повестей посвящена карагандинке, которая выросла в детском доме, а перед развалом СССР поехала с подругами в Москву, чтобы выучиться на ткачиху, – рассказывает Наталья Инжевская. – В тяжелые 90-е годы девушки там не смогли устроиться и вернулись в Казахстан. Здесь начали строить отношения с парнями, но с любовью не ладилось. Ведь в детдоме не учат любить. Там дети издевались над моей героиней, дразнили ее «ожидалкой». А она действительно ждала маму. Маму, которая пусть даже пьяная, придет к ней, даст самую дешевую конфетку и обнимет. Все-таки родная кровь. Моя повесть о том, как не пуститься во все тяжкие, а остаться человеком.

Надо сказать, что тема нелегкой женской доли проходит и через другие книги Натальи Инжевской, изданные в серии «И век в наследство». Она из них – «Сахалинская сага» – повествует об истории простой девушки Нины, которая влюбляется в военного летчика, приезжает к нему на Сахалин и вдруг узнает, что он погиб. Героиня от безысходности выходит замуж за другого, а позже оказывается, что ее изб­ранник жив. Он, волею судьбы заброшенный на чужбину, ищет Нину, и его поиски растягиваются на десятилетия.

– «Сахалинская сага» – это семейная тайна длиной в 60 лет. Книга основана на реальных событиях. К сожалению, я не могу раскрыть имя того, кто мне доверил эту тайну, – отмечает автор. – Думаю, в каждой семье есть тайны. Людям тяжело их хранить. Но еще тяжелее приходится тем, кто спустя годы раскрывает эту тайну. В моей саге все закачивается хорошо. Герои разбираются в отношениях и прощают друг друга.

Свои книги Наталья Ивановна распространяет через маркетплейсы, интернет-магазины и дарит библиотекам, в которых проводит встречи с почитателями своего творчества. Их немало – причем не только в Казахстане, но и за рубежом. С творчеством карагандинской писательницы знакомы читатели в России и Германии.

Сейчас она вынашивает планы о создании новой книги. Ее рабочее название Наталья Инжевская не озвучивает. Говорит: плохая примета. Однако автор не скрывает, что работает над созданием серии повестей о жизни карагандинок с интересной судьбой. Сейчас находится в поиске героинь, которые поведают ей не только о своих жизненных перипетиях, но и поделятся душевными переживаниями. Все желающие могут связаться с писательницей через соц­сети «ВКонтакте» и Instagram.

– Если у вас интересная история жизни, пишите мне, – обращается к нашим читательницам Наталья Инжевская. – Мне неинтересны знаменитости, о них есть кому писать. Я пишу реальные истории о самых обычных людях. Потому что мы с вами создаем наше время, мы созидаем свое счастье.

Дипломатия в условиях «идеального шторма»

