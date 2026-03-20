«Мамочка моя»: шаги к успеху

Статьи,Книжная полка
64
Илья Русланов

Вышла в свет книга воспоминаний замечательного казахстанского композитора и поэтессы, члена Союза композиторов Казахстана Людмилы Мельниковой «Мелодия судьбы».

фото предоставлено Людмилой Мельниковой

Людмила Евгеньевна – многогранный человек. Она – журналист, автор и телеведущая детских ­программ, сценарист, драматург, организатор концертов и конкурсов.

Участие в первых конкурсах 1990-х годов, организованных областным научно-методическим управлением культуры Карагандинской области – на лучшую пес­ню о Караганде, о детях, о Казахстане, – показало, что ее композиторские начала успешны, авторские песни становятся популярными.

Следующий ее конкурс­ный этап – республиканский. На казахстанском конкурсе «Елім менің» в Астане в начале 2000-х годов ее песня «Республика моя, независимая» заняла первое место.

В 2003 году в Алматы на конкурсе «Обыкновенное чудо» авторская песня Мельниковой «Фестиваль» заняла второе место. Ее песни и пьесы все больше становились популярными среди детей и молодежи. Песня «Мамочка моя» стала ринг­тоном в мобильных телефонах, ее было слышно повсеместно.

Новым шагом к успеху стало участие композитора в международном конкурсе «Зажги свою звезду» в Моск­ве с песнями «Фестиваль» и «Мамины глаза», за исполнение которых она стала лауреатом в номинации «Лучшие песни для детей».

Неоднократно Людмила Евгеньевна приезжала на этот конкурс со своими воспитанниками – вокалис­тами, юными певцами Карагандинской области, подготовленными ею и другими педагогами музыкальных и общеобразовательных школ.

В Союз композиторов Казахстана ее приняли в 2003 году после успешного выступления и победы на республиканском конкурсе авторской песни и стихов для детей «Обыкновенное чудо», который прошел в Алматы. На этом конкурсе она стала обладателем дип­лома победителя второй степени в двух номинациях, получив сразу две награды – диплом и статуэтку «Золотое перо».

К этому времени, к 50 годам, у нее уже было более ста авторских популярных песен, хоров, баллад, фортепианных пьес.

В Астане Людмила Мель­никова также стала лауреа­том I республиканского конкурса казахстанской ­патриотической песни «Елім менің», обладательницей специального приза от Министерства обороны РК.

В 2004-м Людмила участ­вовала в большом праздничном концерте, посвященном Дню Конституции Респуб­лики Казахстан, в столичном Конгресс-холле. Наряду с произведениями знаменитых композиторов Садыка Мухамеджанова, Еркегали Рахмадиева, Ержана Серикбаева, Латифа Хамиди, Евгения Брусиловского, Ермурата Усенова прозвучала и ее песня «Республика моя, независимая» в исполнении вокальной группы «Балауса».

В 2010 году ее пригласили в Москву для участия в работе жюри конкурса «Зажги свою звезду».

– Москва открыла для меня новые творческие горизонты, полные ярких встреч. Конкурс «Зажги свою звез­ду» возглавлял Владимир Львовский, в прошлом профессор Алматинской консерватории имени Курмангазы. Вместе со знаменитым поэтом Михаилом Шабровым он всегда тепло встречал казахстанцев. Высокий уровень конкурса показал, как нам нужно проводить такие мероприятия, как готовить вокалистов и инструменталистов. Тот конкурс собирал представителей всех стран СНГ на концертной сцене Академии изящных искусств Сергея Андрияки, – рассказывает композитор.

В Москве Людмила Евгеньевна была участницей многих событий. В издательстве детских и юношес­ких программ «Весть ТДА» было издано 12 дисков ее авторских песен. Незабывае­мыми стали знакомства с Вячеславом Добрыниным, Александром Розенбаумом, Ларисой Рубальской, Леонидом Якубовичем.

В 2013 году в программе «Здоровье» впервые прозвучала песня Людмилы Мельниковой «Мамины глаза».

– Елена Малышева пригласила меня в ­«Звездный городок» на премию «При­зва­ние». Я сидела в первом ряду со знаменитос­тями – Игорем Крутым, ­Валерией, Григорием Лепсом. Сотрудничество с Еленой Васильевной продолжалось много лет, и моя песня «Мамины глаза» исполнялась в программе «Здоровье» до 2024 года, – вспоминает Людмила Евгеньевна.

Заметное место в книге отведено свидетельствам коллег и выпускников композитора. Через их рассказы автор раскрывается как педагог и создатель собственного конкурса авторской музыки MUZANOT. Проект начинался как областной, вырос в рес­публиканский, объединив более 400 участников. Книга «Мелодия судьбы» ценна именно этим много­голосьем. За личной историей одного композитора видна судьба целого поколения современных казахстанских музыкантов. Текст дополнен авторскими стихами, которые связывают документальные факты с личным восприятием событий.

#книга #Людмила Мельникова #Мелодия судьбы

Популярное

Все
Защитим права детей
Развивать оборонно-промышленный комплекс
Как взыскивают долги и алименты
Оставаться человеком
Лабиринт из сена и юрты с роботами
Отцы и дети
Когда экокультура снижает тревожность
Вручены ключи
«Мамочка моя»: шаги к успеху
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Встречи с личным составом
Особенный фильм про сильных людей
Поручениям Президента – своевременное и качественное исполнение
Мощная песчаная буря обрушилась на Египет
Школа искусств открылась в селе
Здравоохранение нового уровня: как реформы меняют жизнь казахстанцев
Радуют глаз ковры Приаралья
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
В США выпустят памятную золотую монету с изображением Трампа
Астана масштабно отмечает Наурыз: концерты, VR-юрты, дрон-шоу и ярмарки
Экибастуз выбыл из списка моногородов
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме Шахтинска
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Президент высоко оценил динамику развития Туркестанской области
В ожидании праздника: какие мероприятия пройдут в рамках Наурыз мейрамы в Астане
Сколько стоит казан плова в Казахстане подсчитали в Бюро нацстатистики
Снижена административная нагрузка
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
В Кызылорде запустили проект по развитию рабочих профессий
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Читайте также

Когда экокультура снижает тревожность
Отцы и дети
Лабиринт из сена и юрты с роботами
И юридический регулятор, и документ стратегического планиро…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]