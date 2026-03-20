Вышла в свет книга воспоминаний замечательного казахстанского композитора и поэтессы, члена Союза композиторов Казахстана Людмилы Мельниковой «Мелодия судьбы». фото предоставлено Людмилой Мельниковой Людмила Евгеньевна – многогранный человек. Она – журналист, автор и телеведущая детских программ, сценарист, драматург, организатор концертов и конкурсов. Участие в первых конкурсах 1990-х годов, организованных областным научно-методическим управлением культуры Карагандинской области – на лучшую песню о Караганде, о детях, о Казахстане, – показало, что ее композиторские начала успешны, авторские песни становятся популярными. Следующий ее конкурсный этап – республиканский. На казахстанском конкурсе «Елім менің» в Астане в начале 2000-х годов ее песня «Республика моя, независимая» заняла первое место. В 2003 году в Алматы на конкурсе «Обыкновенное чудо» авторская песня Мельниковой «Фестиваль» заняла второе место. Ее песни и пьесы все больше становились популярными среди детей и молодежи. Песня «Мамочка моя» стала рингтоном в мобильных телефонах, ее было слышно повсеместно. Новым шагом к успеху стало участие композитора в международном конкурсе «Зажги свою звезду» в Москве с песнями «Фестиваль» и «Мамины глаза», за исполнение которых она стала лауреатом в номинации «Лучшие песни для детей». Неоднократно Людмила Евгеньевна приезжала на этот конкурс со своими воспитанниками – вокалистами, юными певцами Карагандинской области, подготовленными ею и другими педагогами музыкальных и общеобразовательных школ. В Союз композиторов Казахстана ее приняли в 2003 году после успешного выступления и победы на республиканском конкурсе авторской песни и стихов для детей «Обыкновенное чудо», который прошел в Алматы. На этом конкурсе она стала обладателем диплома победителя второй степени в двух номинациях, получив сразу две награды – диплом и статуэтку «Золотое перо». К этому времени, к 50 годам, у нее уже было более ста авторских популярных песен, хоров, баллад, фортепианных пьес. В Астане Людмила Мельникова также стала лауреатом I республиканского конкурса казахстанской патриотической песни «Елім менің», обладательницей специального приза от Министерства обороны РК. В 2004-м Людмила участвовала в большом праздничном концерте, посвященном Дню Конституции Республики Казахстан, в столичном Конгресс-холле. Наряду с произведениями знаменитых композиторов Садыка Мухамеджанова, Еркегали Рахмадиева, Ержана Серикбаева, Латифа Хамиди, Евгения Брусиловского, Ермурата Усенова прозвучала и ее песня «Республика моя, независимая» в исполнении вокальной группы «Балауса». В 2010 году ее пригласили в Москву для участия в работе жюри конкурса «Зажги свою звезду». – Москва открыла для меня новые творческие горизонты, полные ярких встреч. Конкурс «Зажги свою звезду» возглавлял Владимир Львовский, в прошлом профессор Алматинской консерватории имени Курмангазы. Вместе со знаменитым поэтом Михаилом Шабровым он всегда тепло встречал казахстанцев. Высокий уровень конкурса показал, как нам нужно проводить такие мероприятия, как готовить вокалистов и инструменталистов. Тот конкурс собирал представителей всех стран СНГ на концертной сцене Академии изящных искусств Сергея Андрияки, – рассказывает композитор. В Москве Людмила Евгеньевна была участницей многих событий. В издательстве детских и юношеских программ «Весть ТДА» было издано 12 дисков ее авторских песен. Незабываемыми стали знакомства с Вячеславом Добрыниным, Александром Розенбаумом, Ларисой Рубальской, Леонидом Якубовичем. В 2013 году в программе «Здоровье» впервые прозвучала песня Людмилы Мельниковой «Мамины глаза». – Елена Малышева пригласила меня в «Звездный городок» на премию «Призвание». Я сидела в первом ряду со знаменитостями – Игорем Крутым, Валерией, Григорием Лепсом. Сотрудничество с Еленой Васильевной продолжалось много лет, и моя песня «Мамины глаза» исполнялась в программе «Здоровье» до 2024 года, – вспоминает Людмила Евгеньевна. Заметное место в книге отведено свидетельствам коллег и выпускников композитора. Через их рассказы автор раскрывается как педагог и создатель собственного конкурса авторской музыки MUZANOT. Проект начинался как областной, вырос в республиканский, объединив более 400 участников. Книга «Мелодия судьбы» ценна именно этим многоголосьем. За личной историей одного композитора видна судьба целого поколения современных казахстанских музыкантов. Текст дополнен авторскими стихами, которые связывают документальные факты с личным восприятием событий.