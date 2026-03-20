Людмила Евгеньевна – многогранный человек. Она – журналист, автор и телеведущая детских ­программ, сценарист, драматург, организатор концертов и конкурсов.

Участие в первых конкурсах 1990-х годов, организованных областным научно-методическим управлением культуры Карагандинской области – на лучшую пес­ню о Караганде, о детях, о Казахстане, – показало, что ее композиторские начала успешны, авторские песни становятся популярными.

Следующий ее конкурс­ный этап – республиканский. На казахстанском конкурсе «Елім менің» в Астане в начале 2000-х годов ее песня «Республика моя, независимая» заняла первое место.

В 2003 году в Алматы на конкурсе «Обыкновенное чудо» авторская песня Мельниковой «Фестиваль» заняла второе место. Ее песни и пьесы все больше становились популярными среди детей и молодежи. Песня «Мамочка моя» стала ринг­тоном в мобильных телефонах, ее было слышно повсеместно.

Новым шагом к успеху стало участие композитора в международном конкурсе «Зажги свою звезду» в Моск­ве с песнями «Фестиваль» и «Мамины глаза», за исполнение которых она стала лауреатом в номинации «Лучшие песни для детей».

Неоднократно Людмила Евгеньевна приезжала на этот конкурс со своими воспитанниками – вокалис­тами, юными певцами Карагандинской области, подготовленными ею и другими педагогами музыкальных и общеобразовательных школ.

В Союз композиторов Казахстана ее приняли в 2003 году после успешного выступления и победы на республиканском конкурсе авторской песни и стихов для детей «Обыкновенное чудо», который прошел в Алматы. На этом конкурсе она стала обладателем дип­лома победителя второй степени в двух номинациях, получив сразу две награды – диплом и статуэтку «Золотое перо».

К этому времени, к 50 годам, у нее уже было более ста авторских популярных песен, хоров, баллад, фортепианных пьес.

В Астане Людмила Мель­никова также стала лауреа­том I республиканского конкурса казахстанской ­патриотической песни «Елім менің», обладательницей специального приза от Министерства обороны РК.

В 2004-м Людмила участ­вовала в большом праздничном концерте, посвященном Дню Конституции Респуб­лики Казахстан, в столичном Конгресс-холле. Наряду с произведениями знаменитых композиторов Садыка Мухамеджанова, Еркегали Рахмадиева, Ержана Серикбаева, Латифа Хамиди, Евгения Брусиловского, Ермурата Усенова прозвучала и ее песня «Республика моя, независимая» в исполнении вокальной группы «Балауса».

В 2010 году ее пригласили в Москву для участия в работе жюри конкурса «Зажги свою звезду».

– Москва открыла для меня новые творческие горизонты, полные ярких встреч. Конкурс «Зажги свою звез­ду» возглавлял Владимир Львовский, в прошлом профессор Алматинской консерватории имени Курмангазы. Вместе со знаменитым поэтом Михаилом Шабровым он всегда тепло встречал казахстанцев. Высокий уровень конкурса показал, как нам нужно проводить такие мероприятия, как готовить вокалистов и инструменталистов. Тот конкурс собирал представителей всех стран СНГ на концертной сцене Академии изящных искусств Сергея Андрияки, – рассказывает композитор.

В Москве Людмила Евгеньевна была участницей многих событий. В издательстве детских и юношес­ких программ «Весть ТДА» было издано 12 дисков ее авторских песен. Незабывае­мыми стали знакомства с Вячеславом Добрыниным, Александром Розенбаумом, Ларисой Рубальской, Леонидом Якубовичем.

В 2013 году в программе «Здоровье» впервые прозвучала песня Людмилы Мельниковой «Мамины глаза».

– Елена Малышева пригласила меня в ­«Звездный городок» на премию «При­зва­ние». Я сидела в первом ряду со знаменитос­тями – Игорем Крутым, ­Валерией, Григорием Лепсом. Сотрудничество с Еленой Васильевной продолжалось много лет, и моя песня «Мамины глаза» исполнялась в программе «Здоровье» до 2024 года, – вспоминает Людмила Евгеньевна.

Заметное место в книге отведено свидетельствам коллег и выпускников композитора. Через их рассказы автор раскрывается как педагог и создатель собственного конкурса авторской музыки MUZANOT. Проект начинался как областной, вырос в рес­публиканский, объединив более 400 участников. Книга «Мелодия судьбы» ценна именно этим много­голосьем. За личной историей одного композитора видна судьба целого поколения современных казахстанских музыкантов. Текст дополнен авторскими стихами, которые связывают документальные факты с личным восприятием событий.