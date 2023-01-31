О границах нового района Нура рассказали в акимате столицы

Новый столичный район Нура находится на стадии формирования. Об этом сообщили в акимате города Астаны, передает Kazpravda.kz .

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Напомним, в конце декабря 2022 года столичный маслихат поддержал присвоение новому району Астаны названия «Нура». Он образован за счет разделения Есильского района на два.

Предложение о присвоении наименования «Нура» новому району рассмотрено и поддержано на заседании ономастической комиссии Астаны, на публичных слушаниях постоянной комиссии маслихата столицы, заседании общественного совета города и других.

По информации Telegram-канала пресс-службы акимата, границы нового района составляют 19 336 га и обозначены следующим образом: по реке Есиль в западной части города на восток до проспекта Кабанбай батыра, далее вдоль по нечетной стороне проспекта Кабанбай батыра и западной стороне шоссе Каркаралы до южных границ города.

«Аким района, штатная численность сотрудников районного акимата, территориальные подразделения центральных госорганов и другие оргмоменты будут определены после формирования нового состава маслихата города. То есть на данный момент в Астане 4 района, 5-й – на стадии формирования», – разъяснили в местном исполнительном органе.