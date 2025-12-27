Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры РК предупреждает о новой киберугрозе, связанной с мессенджером WhatsApp, передает Kazpravda.kz
По данным зарубежных источников, кибермошенники запустили новую криминальную схему захвата аккаунтов WhatsApp. Этот метод получил название «GhostPairing», он не требует взлома паролей, подмены SIM-карт или сложных технических атак, в ваш WhatsApp проникают легально, активируя функцию по привязке дополнительных устройств.
Сценарий прост – отправляется сообщение, замаскированное под Facebook, WhatsApp, перенаправляющая пользователя на поддельные страницы, визуально копирующие интерфейс Facebook, WhatsApp.
Для подтверждения доступа к контенту, фейковый сайт предлагает ввести номер телефона и код подтверждения, после чего злоумышленник автоматически добавляется в аккаунт жертвы как доверенное устройство, получая полный доступ к WhatsApp (чтение сообщений, просмотр медиафайлов, контактов, отправка сообщений, доступ к фотогалерее), при этом телефон продолжает работать как обычно, не вызывая подозрений.
Единственный способ обнаружить захват WhatsApp - вручную проверить раздел «Связанные устройства». Любое неизвестное подключение - указывает на компрометацию и подлежит немедленному удалению.
Будьте бдительными, соблюдайте кибербезопасность:
- критически относитесь к неизвестным входящим сообщениям, звонкам и различным уведомлениям;
- не вводите код WhatsApp на сторонних сайтах, запрос кода вне приложения – всегда мошенничество;
- используйте двухфакторную аутентификацию;
- регулярно проверяйте активность вашего аккаунта;
- используйте защитные программные обеспечения.
Цена одной ошибки - полный контроль над вашей личной перепиской.