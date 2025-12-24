Онлайн-услуги почты Франции также не доступны, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Как сообщают местные СМИ, не работает сайт компании. Кроме того, некоторые офлайн услуги, в частности, выдача посылок осуществляется с перебоями.

Помимо этого, клиенты банка почты Франции не могут зайти в свои аккаунты.

Масштабная кибератака на серверы почты Франции произошла в понедельник утром. Местные СМИ отмечают, что проблемы возникли в преддверии Рождества, когда на почтовые отделения приходится пик нагрузки из-за отправок посылок.

Сообщений о том, кто мог совершить кибератаку, пока не поступало.