О новшествах по школьной форме сообщили в Минпросвещения РК

Для казахстанских школьников планируют расширить вариации школьной формы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Наряду с действующей школьной формой, которая включает в себя пиджак, жилет, брюки, юбку, рубашку, блузку, учащимся предоставляется возможность заменить пиджаки и жакеты на трикотажные кофты/кардиганы на пуговицах или замке, а также заменить привычные рубашки на рубашки-поло. При этом цвет, фасон и другие детали должны быть согласованы с администрацией школы.

Это станет возможным благодаря дополнениям, которые Министерство просвещения РК предлагает внести в действующий приказ.

«Существующие требования к школьной форме, в целом, не меняются. Речь идет только о дополнении и предоставлении возможности выбора. Ранее родители обращались с просьбой рассмотреть такую возможность, считая, что это более комфортно и практично для детей, поскольку не всем детям удобно носить официальные костюмы во время занятий. Поэтому в качестве альтернативы предлагается разрешить приходить в более удобной одежде. Например, вместо официального пиджака или жакета – трикотажная кофта/кардиган, а вместо привычной рубашки – рубашка-поло», – сообщила председатель Комитета среднего образования Минпросвещения Гульмира Каримова.

Она акцентировала, что решение будет приниматься коллегиально администрацией школы, попечительским советом и школьным самоуправлением. Эти дополнения инициируются заранее, чтобы в следующем году у школ было достаточно времени для принятия решений.

«Но это не значит, что школы должны в обязательном порядке пересмотреть утвержденные требования. Это только дополнительная возможность и опция, которую можно использовать в случае необходимости», – уточнила спикер.

Отметим, что родители могут самостоятельно выбирать производителя и приобретать школьную форму.