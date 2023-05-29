Куда казахстанцы могут сообщить о побочных эффектах лекарств

Сообщения о побочных действиях лекарств теперь можно отправлять через мобильное приложение DariKz, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС).

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Новый функционал мобильного приложения по поиску лекарств DariKz дает возможность оперативно в режиме онлайн получать информацию о нежелательных реакциях на лекарственные средства после их применения.

«Новая функция в приложении – инструмент контроля безопасности лекарств и взаимодействия с участниками фармрынка, в том числе с населением», – отметил руководитель департамента фармаконадзора НЦЭЛС Малик Абдрахманов.

Отметим, используя мобильное приложение DariKz, можно получить информацию о зарегистрированных в стране лекарствах. В приложении доступна информация о дозировке, концентрации, сроке хранения и особых признаках лекарственного препарата, является ли лекарство оригиналом или дженериком, отпускается ли оно по рецепту врача или является безрецептурным. Также в разделе «Предельная цена» есть возможность отслеживать цены на лекарства. Если стоимость лекарства превышает предельную допустимую цену, в приложении можно оставить жалобу.

Лекарства можно искать по торговому наименованию, регистрационному удостоверению и международному непатентованному названию.