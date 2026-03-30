Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, на большей части страны сохраняется теплая весенняя погода без осадков.

Лишь на западе и в горных районах южных областей с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, на западе временами сильные дожди, также усилится ветер 15-20 м/с.

В ночные и утренние часы по республике ожидается туман.

Днем столбики термометров покажут на северо-западе 17-26 тепла, на севере 13-20 тепла, в центре 12-23 тепла, на востоке 5-22 тепла, на юге, юго-востоке 23-32 тепла, а на западе понижение от 20-25 до 13-20 тепла.