О погоде в Казахстане на 31 марта - 2 апреля сообщили синоптики
Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz
По данным метеослужбы, на большей части страны сохраняется теплая весенняя погода без осадков.
Лишь на западе и в горных районах южных областей с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, на западе временами сильные дожди, также усилится ветер 15-20 м/с.
В ночные и утренние часы по республике ожидается туман.
Днем столбики термометров покажут на северо-западе 17-26 тепла, на севере 13-20 тепла, в центре 12-23 тепла, на востоке 5-22 тепла, на юге, юго-востоке 23-32 тепла, а на западе понижение от 20-25 до 13-20 тепла.