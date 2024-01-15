О погоде в Казахстане на ближайшие три дня рассказали синоптики

РГП "Казгидромет" предоставил прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 16-18 января, передает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, обширный антициклон обусловит ясную морозную погоду в большинстве областей Казахстана.

"Лишь на западе и юго-востоке страны ожидается неустойчивая погода, пройдут осадки в виде снега, усилится ветер с метелью", - отметили синоптики.

Основной температурный фон:

- на севере, востоке и в центре – ночью 25-33, днем 15-23 мороза,

- на юге и юго-востоке – ночью 5-15, днем 2-7 мороза,

- на западе – ночью до 8-18 мороза, днем до 3-15 мороза.