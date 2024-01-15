О погоде в Казахстане на ближайшие три дня рассказали синоптики
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РГП "Казгидромет" предоставил прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 16-18 января, передает Kazpravda.kz.
По данным метеослужбы, обширный антициклон обусловит ясную морозную погоду в большинстве областей Казахстана.
"Лишь на западе и юго-востоке страны ожидается неустойчивая погода, пройдут осадки в виде снега, усилится ветер с метелью", - отметили синоптики.
Основной температурный фон:
- на севере, востоке и в центре – ночью 25-33, днем 15-23 мороза,
- на юге и юго-востоке – ночью 5-15, днем 2-7 мороза,
- на западе – ночью до 8-18 мороза, днем до 3-15 мороза.