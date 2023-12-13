О погоде в Казахстане на ближайшие три дня рассказали синоптики

Как отмечают в метеослужбе, морозы ослабеют, но комфортнее погода не станет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

РГП "Казгидромет" предоставил прогноз погоды по Казахстану на 14-16 декабря, передает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в предстоящие трое суток в большинстве областей Казахстана все еще сохранится ясная погода без осадков, но морозы постепенно начнут отступать.

"Центр Арктического антициклона установится над востоком Казахстана, в связи с чем здесь будут сохраняться низкие, морозные температуры", - отметили синоптики.

15-16 декабря с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юге и юго-востоке страны пройдет снег. На западе, юге и юго-востоке республики ожидается усиление ветра, низовая метель, в горных районах туманы, на западе республики - пыльная буря.

Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью: на западе до 5-15 мороза, на северо-западе и в центре до 10-25 мороза, на севере до 17-28 мороза, на юге до 5-18 мороза, на юго-востоке до 10-25 мороза, на востоке Казахстана сохраняются морозы 30-40 градусов.