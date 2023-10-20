О погоде в Казахстане на выходные рассказали синоптики

Как отмечают метеорологи, с 15 октября, как правило, в метеорологической осени наступает подсезон, именуемый глубокой осенью, который продолжается до 28 октября. И природа, с небольшим суточным опозданием, постарается как раз уложится в это климатическое русло.

С наступлением выходных в Казахстане начнутся ощутимые похолодания. Синоптическую ситуацию над республикой будут формировать Североатлантический циклон и Скандинавский антициклон, вызывая осадки в разных фазах и ограничивая дневной прогрев, лишь на юге страны дожди еще не успеют перейти в снег, за исключением горных регионов.

На севере и в центре страны по ночам морозы до 0−5 градусов, после полудня воздух прогреется до 2-12 градусов, а в понедельник и вовсе будет 3 мороза-5 тепла. А на западе, юге и востоке республики еще сохранится относительно теплая погода.