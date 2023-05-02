О предотвращенных КНБ террористических преступлениях доложили Токаеву

Президент, Поручения
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Глава государства принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Президент был проинформирован об исполнении его поручений, основных итогах деятельности ведомства с начала текущего года и планах на предстоящий период.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что подразделениями КНБ предотвращен ряд террористических преступлений, в том числе теракт с использованием самодельного взрывного устройства в одном из мест массового скопления населения. По данным фактам арестовано 19 человек. Ермек Сагимбаев сообщил, что для совершенствования мер противодействия угрозам терроризма при координации Штаба Антитеррористического центра проведены учения и тренировки.

Наряду с этим реализованы операции по противодействию разведывательной деятельности спецслужб иностранных государств. По ряду выявленных фактов проводятся досудебные расследования.

Главе государства также была представлена информация о результатах совместной с правоохранительными органами работы по оздоровлению криминогенной ситуации. За четыре месяца 2023 года КНБ нейтрализовано 8 опасных организованных преступных групп. Ликвидировано 7 подпольных цехов по изготовлению оружия и боеприпасов. Из незаконного оборота изъято 268 единиц оружия, 21 граната и более 30 тысяч единиц боеприпасов. Пресечена деятельность 16 нарколабораторий, 11 международных и 17 региональных наркоканалов.

В сфере охраны государственной границы задержано 6 987 нарушителей, не допущено незаконное перемещение валюты, золота и других товаров на сумму около 2,8 млрд тенге, пресечено 85 попыток провоза оружия и боеприпасов. Нейтрализовано 4 канала незаконной миграции с задержанием 6 их организаторов.

Техническими подразделениями КНБ отражено более 37,9 млн кибератак и 1948 DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры страны.

По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.

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