О пытках в полиции заявил житель Туркестанской области – СМИ

Житель Туркестанской области заявил, что его пытали в отделе полиции Сауранского района. По словам мужчины, его задержали по подозрению в скотокрадстве и пытались выбить показания. Но выяснилось, что мужчина преступления не совершал, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Пострадавший написал заявление в полицию, там дело направили в управление собственной безопасности и Агентство РК по противодействию коррупции.

По словам мужчины, в феврале этого года его задержали как подозреваемого в краже двух овец, которые стоили 100 тысяч тенге. А уже в отделе полиции стали «выбивать» показания. Сельчанин уверяет, полицейские надели на его голову пакет и били. Видеозапись из коридора, где слышны его крики, он получил после заявления.

«Мне говорят, это ты украл скот, я говорю, что не делал этого. Они надели мне мешок на голову, и начали бить, говорили, что я делаю себе хуже. Приносили документы какие-то подписать, если я не подпишу – обратно пакет наденут», — говорит житель Туркестанской области Нурболат Омирбеков.

Вот, только оказалось, что мужчина преступления не совершал и признаваться ему было не в чем. Дело закрыли. Мужчина недоумевает, как его могли избить из-за 100 тысяч тенге. Пострадавший написал заявление, в котором указал данные пятерых полицейских. В полиции заявили, что по факту видеозаписи о применении силы полицейскими возбудили уголовное дело.

«Заявление подозреваемых о применении силы со стороны сотрудников Сауранского районного отдела полиции в тот же день приняли к сведению. Начальником Департамента полиции Туркестанской области было дано поручение управлению собственной безопасности и возбуждено уголовное дело. В феврале текущего года уголовное дело в отношении полицейских направили в Агентство по противодействию коррупции по Туркестанской области», – рассказали в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Борцы с коррупцией ситуацию не прокомментировали.