О слабом развитии креативной индустрии в Казахстане высказался депутат Сарыбаев

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Казахстан значительно отстает в развитии креативного сектора, в то время как другие страны получают миллиарды долларов дохода. При этом доля малого бизнеса в стране ниже 5%, а в Глобальном инновационном индексе Казахстан занимает 78-е место среди 133 стран. Об этом заявил сенатор Галиаскар Сарыбаев, в своем депутатском запросе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Депутат отметил, что в Послании главы государства в 2023 году особое внимание было уделено развитию креативной индустрии. Однако, несмотря на это, Казахстан по-прежнему значительно отстает от мирового уровня. Доля малого бизнеса в этом секторе в Казахстане не превышает 7%, тогда как в развитых странах этот показатель находится в пределах 50–90%.

По мнению сенатора, для изменения ситуации необходима комплексная государственная политика.

«В районах и в городах необходимо создавать инновационные технологические хабы и специальные креативные центры, развивать инфраструктуру. Для поддержки предпринимательства в сфере креативной индустрии следует предусмотреть льготное кредитование. Важно определить креативные услуги и высокотехнологичную продукцию в соответствии с экономическими особенностями каждого региона, а также повысить международную инвестиционную привлекательность. Следует активно внедрять искусственный интеллект и IT-технологии для формирования новых бизнес-моделей. Продвижение национальных культурных ценностей через цифровые платформы поможет сохранить культурное наследие, а также развить авторское право и интеллектуальную собственность. Для выхода креативной и технологической продукции на международные рынки необходима поддержка. Кроме того, для успешного развития этого сектора важно создать систему подготовки профессионалов, обладающих знаниями в области новых технологий и креативного мышления», – заявил сенатор.

Галиаскар Сарыбаев подчеркнул, что креативная индустрия может дать импульс развитию различных отраслей экономики, способствовать внедрению новых технологий и производств, увеличению материальных благ и улучшению благосостояния населения. Он также отметил, что необходимо системно поддерживать эту сферу и принимать комплексные меры на государственном уровне.