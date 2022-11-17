О состоянии пожарного, вынесшего из огня людей, рассказали в акимате Астаны

Накануне в Астане по проспекту Момышулы в 15-этажном доме произошел сильный пожар. Из огня спасатели, рискуя собственной жизнью, вынесли пятерых человек. Один из пожарных Аскар Забикулин помог жителям, но сам получил сильные ожоги и сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба столичного акимата, передает Kazpravda.kz.

Пожар начался в квартире на 11-м этаже 15-этажки. Сотрудник пожарной службы Аскар Забикулин спустился по спасательной веревке с 12-го на 11-й этаж, чтобы проникнуть в квартиру через окно. Для этого ему пришлось снять боевку, в камуфляже он прошел через горящие комнаты, нашел бабушку 80 лет и ее 22-летнюю внучку и вынес их из огня.

Он также успел забежать в соседнюю квартиру и спасти 10-летнего ребенка, который спрятался на балконе и не мог выйти из-за сильного задымления.

"Аскар Забикулин в том пожаре спас жизни нескольких человек, однако сам получил серьезные травмы и находится в крайне тяжелом состоянии. У огнеборца диагностировали ожоги лица, спины, живота, верхних и нижних конечностей 2-3 степени, ожоговый шок. Степень поражения – 80%. Сейчас его подключили к аппарату ИВЛ", - отметили в городской администрации.