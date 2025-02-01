О создании Turkic Alliance of Long Runs объявили в Алматы

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Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

Turkic Alliance of Long Runs (TAN) – первая беговая ассоциация в регионе Центральной Азии и Кавказа.

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В тюркских языках название ассоциации означает «рассвет», «утренняя заря», символизируя начало нового дня и вдохновение на победы. Так и новое парт­нерство региональных лидеров в беге под эгидой TAN откроет новые перспективы для объединения культур, даст толчок для развития спортивного туризма.

Первый старт для любителей бега пройдет в мае в Баку, 21 сентября марафон состоится в Бишкеке, осенняя серия забегов продолжится 28 сентября в Алматы и 26 октября в Туркестане, а завершающий марафон будет в ноябре в Самарканде.

Как было заявлено учредителями ассоциации, для прохождения всей серии марафонских забегов под эгидой TAN нет жесткого временного ограничения. Все любители бега, сумевшие преодолеть дистанцию, получат на финише специальную медаль, а также обре­тут статус международного бегуна.

Серьезность намерений учредителей и надежду на успех задуманного проекта вселяет опыт ее участников. Среди них – Валихан Тен, генеральный директор KRIDA Fitness Club и член попечительского совета КФ «Смелость быть первым», Айтуар Кошмамбетов – марафонец, основатель школы бега «Алау.Про», Аскар Есеркегенов – член совета директоров АО BCC Invest, марафонец, пробежавший всю серию дистанций в рамках Abbott World Marathon Majors, Ержан Мусин – генеральный директор Fonte Capital Ltd, он финишировал в десяти марафонах по всему миру, включая четыре из серии Abbott World Marathon Majors.

Презентуя проект, исполнительный директор КФ «Смелость быть первым» Салтанат Казыбаева отметила, что инициатива создания TAN направлена на популяризацию спорта и туризма:

– Мы вместе с организаторами из Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Казахстана поддерживаем это начинание. Наша цель – стремление к здоровому образу жизни, развитие туризма, познание культуры разных народов. Большой плюс в реализации проекта – прямые перелеты и безвизовый режим между нашими странами. К учас­тию в марафонах планируем привлекать и иностранных любителей бега.

#бег #ассоциация #Turkic Alliance of Long Runs

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