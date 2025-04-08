ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» уведомляет об этом всех заинтересованных лиц

Фото: ТОО «АНПЗ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 49 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», пунктом 72 статьи 7 Устава ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (далее – ТОО «АНПЗ») уведомляет о созыве внеочередного общего собрания участников ТОО «АНПЗ» для принятия решения посредством заочного голосования.

На рассмотрение внеочередного общего собрания участников ТОО «АНПЗ» выносится следующий вопрос:

О досрочном прекращении полномочий, избрании и определении срока полномочий генерального директора (председателя Правления) ТОО «АНПЗ».

Заочное голосование проводится по бюллетеням. Бюллетень можно скачать на сайте anpz.kz

Дата вручения бюллетеней участникам: «08» апреля 2025 года. Дата окончания приема бюллетеня: «09» апреля 2025 года до 16:00 часов.

Просим бюллетень голосования, подписанный уполномоченным лицом, направить на электронный адрес: ref@anpz.kz, оригинал выслать по почте по адресу: 060001, ТОО «АНПЗ» город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1.

Материалы по повестке дня можно получить по телефону 8 (7122) 259-699