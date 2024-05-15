Судьбой моногородов, в которых заканчивается сырье, обеспокоены мажилисмены

Мажилис, Экономика, Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Депутатский запрос касательно моноспециализированных поселений адресовала премьер-министру фракция партии AMANAT. Его зачитала Екатерина Смышляева, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса

В мире подобные города называют фабричными поселками. 

Как отметили депутаты, в Казахстане насчитывается около 20 моногородов и еще больше фабричных поселков только в горнорудном секторе. 

Зависимость этих территорий от градообразующих предприятий, чаще всего добывающих, стало еще одним печальным бонусом «сырьевого проклятья», считают авторы запроса. 

«Так, сегодня в Казахстане, по примерным подсчетам, более 30 месторождений имеют критический уровень отработки.  От них зависит экономическое и социальное благополучие десятков населенных пунктов, тысяч семей работников горнорудного сектора.

Закрытие градообразующего предприятия чревато одномоментной потерей работы основной части населения и снижения доходов, упадок сферы услуг, малого и среднего бизнеса. Отток сначала квалифицированных кадров, затем снижение количества населения в целом. 

Мы уже видели на примере Аркалыка, что случается с населенными пунктами после закрытия месторождений без упреждающего создания соответствующего количества предприятий и рабочих мест. Хотя депутаты парламента неоднократно и заблаговременно били тревогу», – отмечено в запросе.

На взгляд парламентариев, сырьевые страны решают вопрос несколькими способами: закрывают поселение и перевозят людей; заблаговременно диверсифицируют экономику; максимально продлевают жизнь месторождений за счет встречных обязательств государства и бизнеса.

«Однако любой из этих вариантов должен прорабатываться как минимум за 10 лет до вероятного закрытия месторождения. По ряду месторождений мы уже опоздали и придется принимать экстренные меры, но по ряду населенных пунктов можно планомерно решать проблемы.

На прошедшем недавно правительственном часе коллеги задавали вопрос министру промышленности, о судьбе моногородов, в которых заканчивается сырьевая база градообразующего предприятия, но четкого ответа по решению проблемы, не получили», – отметили мажилисмены. 

В связи с этим авторы запроса считают необходимым обеспечить постоянный мониторинг отработки месторождений, выработка которых может быть прекращена в ближайшие 10 лет, либо не начата в силу высокой капиталоемкости и недостаточной рентабельности таких проектов.

А также обязать недропользователей вести комплексную переработку извлекаемых запасов, вовлечь в переработку техногенные минеральные отходы, разработать дорожные карты по диверсификации экономики каждого населенного пункта, месторождение которого со сроком отработки менее 10 лет.

В числе предложений составление прогноза региональных рынков труда, с учетом изменения доминирующей деятельности (до полной утраты) и высвобождения рабочей силы на оставшийся срок отработки, необходимость мер по переобучению и подготовке работников для дальнейшего трудоустройства.

По мнению депутатов, в населенных пунктах с критическим уровнем отработки важно принять меры по продлению сроков эксплуатации месторождений путем доразведки флангов существующих месторождений, поиска дополнительных запасов и соответственно, продления сроков их эксплуатации. Необходимо также расширить применение специального налогового режима в отношении низкорентабельных месторождений. 

#Аркалык #AMANAT #запрос #поселения

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