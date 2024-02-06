О трендах и стратегиях Свежий выпуск 6 февраля 2024 г. 1:30 81 Маргулан Бейсекенов В Астане стартовал воркшоп по развитию креативных индустрий. фото пресс-службы МКИ Участие в мероприятии «Креативный Казахстан-2024» принимают представители акиматов регионов, а также городов Астаны, Алматы и Шымкента. Организатором выступило Министерство культуры и информации совместно с Академией госуправления при Президенте РК при поддержке Программы развития ООН и Алматы Менеджмент Университета. Как сообщает пресс-служба МКИ, в течение трех дней участники смогут обсудить целый ряд ключевых тем, направленных на повышение профессиональных навыков, освоить современные подходы государственного управления. Вчера собравшимся рассказали о законодательных изменениях в сфере креативных индустрий, совместном плане мероприятий Министерства культуры и информации с регионами. План, направленный на стимулирование и развитие сферы в каждом регионе, включает 21 пункт. На повестке дня также были последние тренды и стратегии в креативных индустриях, опыт развития сферы в соседних странах, создание экосистемы креативных индустрий. Напомним, по поручению Главы государства в Казахстане принимаются меры по созданию условий для масштабного развития креативной экономики, включая правовые инструменты защиты интеллектуальной собственности, открытие центров креативной индустрии в областных центрах и разработку комплекса мер поддержки представителей креативных индустрий в регионах. #МКИ #воркшоп #Креативный Казахстан-2024