О трендах и стратегиях

Участие в мероприятии «Креа­тивный Казахстан-2024» принимают представители акиматов регионов, а также городов Астаны, Алматы и Шымкента. Организатором выступило Министерство культуры и информации совместно с Академией госуправления при Президенте РК при поддержке Программы развития ООН и Алматы Менедж­мент Университета.

Как сообщает пресс-служба МКИ, в течение трех дней участники смогут обсудить целый ряд ключевых тем, направленных на повышение профессиональных навыков, освоить современные подходы государственного управления. Вчера собравшимся рассказали о законодательных изменениях в сфере креативных индустрий, совместном плане мероприятий Министерства культуры и информации с регионами. План, направленный на стимулирование и развитие сферы в каждом регионе, включает 21 пункт.

На повестке дня также были последние тренды и стратегии в креативных индустриях, опыт развития сферы в соседних странах, создание экосистемы креативных индустрий.

Напомним, по поручению Главы государства в Казах­стане принимаются меры по созданию условий для масштабного развития креативной экономики, включая правовые инструменты защиты интеллектуальной собственности, открытие центров креативной индустрии в областных цент­рах и разработку комплекса мер поддержки представителей креативных индустрий в регионах.