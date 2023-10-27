О ценности суверенитета и независимости страны

Профессор, доктор юридических наук приложил руку к написанию первой Конституции Казахстана и был свидетелем принятия судьбоносного документа – Декларации о государственном суверенитете КазССР, заложившей основу

для независимости республики.

– Толеш Ерденович, в начале 90-х Вы были в гуще политичес­ких событий. Когда, на Ваш взгляд, в Казахстане наметился курс на независимость?

– История, конечно, началась задолго до обретения независимости. Ветер перемен подул в декабре 1986 года, когда произошли массовые протесты молодежи против политики руководства СССР. Я, тогда молодой преподаватель юрфака КазГУ имени Кирова, был на площади и искал своих студентов среди участников. Пытался отвести их в университет, где было безопасно. Когда ситуа­ция уладилась, в стране лучше не стало, а только хуже: обострились все хронические недостатки Союза. Уже в мае 1990-го прошел съезд народных депутатов СССР, который стал толчком для парада суверенитетов. Из состава Союза начали выходить прибалтийские республики. Наша страна не спешила и внимательно следила за ситуацией.

Потом случился августовский путч, который вылился в политические противостояния. Все это ускорило процесс распада советского строя. Экономика рассыпалась на глазах. Время надвигалось смутное. Точку в завершении существования Союза поставили в декабре 1991 года.

– Как Вы, преподаватель юрфака КазГУ, оказались в кругу сотрудников Администрации Президента? Вы были фактичес­ки в составе первых «строителей» независимого Казахстана.

– В мае 1990 года Верховный совет страны избрал Президентом КазССР Нурсултана Назарбаева, который ранее был первым секретарем ЦК Компартии. Был создан аппарат Президента, который позже станет Администрацией Президента. И в составе АП открыли государственно-правовой отдел. Возглавил его бывший руководитель административного отдела ЦК Компартии КазССР Каирбек Сулейменов. Он начал формировать состав отдела.

Искали сотрудников среди работников прокуратуры, научных учреждений и вузов. В то время я уже работал заместителем декана юридического факультета КазГУ. Мне 37 лет, кандидат юридических наук. Все стабильно. Зачем что-то менять? К тому же женат и есть ребенок. Но ко мне лично обратился Каирбек Шошанович, сказал, что страна сейчас нуждается в таких юрис­тах, как я.

Аппарат Президента тогда находился в здании ЦК Компартии КазССР в Алматы на площади Рес­публики. Помимо меня в новый государственно-правовой отдел уже пригласили опытных правоведов: Игоря Рогова, Георгия Кима, Виктора Малиновского, Сергея Тихонова. Помню первый день: мы ходили по кабинетам здания ЦК и присматривали орг­технику для работы. Запомнились новая мебель и первые компьютеры – большие, шумные, которые пришли на смену печатным машинкам. Это было чудо техники! На нас, молодых сотрудников, с недоверием озирались опытные служащие ЦК: мол, вот это новая власть?!

В первом составе аппарата нас было немного – порядка 12 человек. Но нам говорили: «Ничего, расширимся, все будет!» Между сотрудниками были доверительные, товарищеские отношения. Конечно, субординацию соблюдали, но формализма и бюрократизма не было.

– Чем занимался государственно-правовой отдел?

– В нашем отделе смыкались рычаги управления большим силовым блоком: суд, прокуратура, милиция, юстиция, юридические вузы. Нам приходилось создавать все заново. Например, организовали научно-правовой сектор, где готовили для Президента правовые документы: указы, распоряжения, программы. А также проводили анализ законов. Одновременно курировали деятельность группы депутатов. Тогда должности представителя Президента РК в Парламенте не было.

В первое время мы собирались и совещались по разным вопросам, ведь все делали впервые. Уже приходила рыночная экономика, а мы не знали, что такое приватизация, частная собственность на землю. Многое изучали, пробовали, оглядывались на международный опыт.

Несмотря на то что экономичес­кое положение в стране ухудшалось, в воздухе витала атмосфера эйфории и свободы. Да, многие лишались работы, были огромные очереди, не хватало продуктов питания, бастовали рабочие. Но у всех была надежда, что грядет что-то новое и лучшее.

– Вы работали в аппарате Президента в период, когда была принята Декларация о государственном суверенитете.

– Да, я тогда был рядовым старшим консультантом и помню тот день – 25 октября 1990 года. Был в зале и видел, как депутаты Верховного совета голосовали за принятие исторической дек­ларации.

Это событие стало важной вехой в жизни республики. В этом документе отражены принципы суверенного государства – это унитарное устройство, где главное – целостность, неделимость и неприкосновенность территории страны. Было подчеркнуто, что казахи – странообразующая нация. А это курс на возрождение и развитие самобытной культуры, традиций, языка. Мы понимали, что должны по-новому на себя взглянуть и понять, кто мы есть в мире. При этом никаких радикальных крайностей. Казахстан всегда был приверженцем политики дружбы с другими народами, сохраняя единое культурное пространство. Впоследствии важные принципы декларации легли в основу Конституции независимого Казахстана.

К слову, был в числе разработчиков первой Конституции РК 1993 года. Поскольку я цивилист – юрист по гражданскому праву, то писал про блок экономики. Работал под руководством академика Гайрата Сапаргалиева. И мы сразу заявили, что Казахстан – это демократическое, светское и правовое государство. Когда не только человек отвечает перед государством, но и государство перед человеком, защищая его права и свободы. Выстраивая модель политического устройства, заложили основу для равноправия всех ветвей власти – законодательной, исполнительной, судебной. Обращались к опыту всех стран мира, но в итоге доминантой послужила французская модель, где есть президент и правительство.

Что касается экономики, то мы написали Конституцию рыночного государства. В ней четко выдержаны основные правила: частная собственность, свобода предпринимательской деятельности, конкуренция. За разработку Конституции меня наградили Почетной грамотой Президента РК.

– Мы часто используем понятия «независимость» и «суверенитет». Есть ли различия между ними?

– В определенной степени это синонимы. Суверенитет и независимость означают господство на своей территории, организацию государственной власти по своему разумению. Но суверенитет более широкое понятие. Оно включает в себя независимость и проникновение государственной власти во все области жизни общества. Это создание государства, организация работы правительства, выборных органов, денежная политика, товарооборот и так далее.

И суверенитетом можно делиться. Например, создавая инс­титут частных нотариусов, государство отдает часть своего суверенитета, делегируя полномочия по нотариальной дея­тельности частным лицам. А вот государственную независимость никому не отдашь. Это свойство – часть суверенитета. Поэтому настоящее суверенное государство, обладающее всей полнотой власти, обязательно имеет независимость.

– Вы проработали в АП больше двух лет. А что было дальше?

– Первый состав АП постепенно уходил на самостоятельную работу. Кто в прокуратуру, силовые ведомства, а кто в создаваемые министерства. Каирбек Сулейменов перешел в МВД. Пос­ледним, кто еще не торопился покидать отдел, был я. Однажды меня пригласил Президент, сказал, что нужно с нуля создавать патентную систему страны. И доверил мне эту ответственную работу.

С бумагой в руках, где была подпись Главы государства о моем назначении руководителем Национального патентного ведомства, я начал формировать команду. Мы включили Казах­стан во все мировые конвенции. Разработали и приняли нацио­нальный закон об авторском праве и смежных правах, утвердили понятие «патент», что такое товарный знак, селекционное достижение и так далее.

Сейчас в Астане на левом берегу расположено красивое здание Казпатента. Могу с гордостью сказать, что мы создали одно из лучших ведомств по защите прав интеллектуальной собственности в СНГ. Институт действует по тем же принципам, которые мы заложили 30 лет назад. Это понятная и признанная всем миром система охраны объектов интеллектуальной собственности.

Считаю, что фундаментом для этого и всех других успешных проектов послужили подлинная независимость и суверенность нашей страны.